2020-03-31T16:03:46+03:00
Коронавирус Covid-19

Можно ли выгуливать животных в Уфе в период самоизоляции

Выгуливать животных в период самоизоляции в Уфе можно, но не отходя дальше чем на 100 метров от дома
Яна БАЗЕКИНА
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Старайтесь держаться подальше от других собачников и не отходите далеко от домаСтарайтесь держаться подальше от других собачников и не отходите далеко от домаФото: Евгения ГУСЕВА
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С 20.00 31 марта в Башкирии начинает действовать режим полной самоизоляции, призванный предотвратить распространение коронавируса. Одним из главных условий самоизоляции является то, что горожанам запрещается покидать свой дом без особой необходимости. Можно выйти всего лишь в ближайший магазин за продуктами или в аптеку за лекарствами, ну или доехать на работу (если вы не подпадаете под указ Президента РФ о нерабочей неделе).

О ПРОГУЛКАХ С СОБАКОЙ В ПАРКАХ ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ

Конечно, большинство горожан волнует вопрос – можно ли выгуливать домашних животных в Уфе в период полной самоизоляции?

Как сообщил представитель администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, выгуливать домашних животных в период самоизоляции можно – но не отходя дальше чем на 100 метров от дома. Так что о долгих прогулках или пробежках с собакой в парке придется на время забыть (хотя парки в любом случае сейчас объявлены карантинной зоной и закрыты). Старайтесь держаться подальше от других собачников – хотя бы на необходимом расстоянии в 1,5 метра, а по возвращению домой не только тщательно вымойте руки с мылом и проветрите верхнюю одежду, но и помойте лапы своему животному.

Так что запомните: выгуливать домашних животных на период самоизоляции в Уфе можно, но недолго и не дальше в ста метрах от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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