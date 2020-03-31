Нарушение домашнего режима самоизоляции в Уфе: какие штрафы предусмотрены

По всей Башкирии с 20:00 31 марта 2020 года начинает действовать домашний режим самоизоляции, всех нарушивших будут штрафовать. Категорически запрещено покидать дома и квартиры без крайней необходимости – такой указ подписал глава республики Радий Хабиров. Такой режим будет действовать вплоть до его отмены.

Есть лишь несколько причин, по которым разрешается покинуть жилище во время режима домашней самоизоляции в Уфе.

Нарушение домашнего режима самоизоляции в Уфе будет наказываться штрафами. Согласно закону, который накануне приняла Госдума, если гражданин вышел на улицу без уважительной причины, его оштрафуют на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Должностных лиц, нарушивших режим домашней самоизоляции, оштрафуют на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей (ИП) – от 30 до 50 тысяч рублей. Юридические лица, игнорирующие режим домашней самоизоляции в Уфе, будут наказаны штрафом на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения домашнего режима самоизоляции в Уфе граждан будут штрафовать на сумму от 15 до 50 тысяч рублей. Если за повторным нарушением режима самоизоляции поймали должностное лицо, его оштрафуют на сумму от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалифицируют на срок от одного года до трех лет. Юридических лиц и ИП в таком случае оштрафуют на сумму от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или остановят его деятельность на срок до трех месяцев.

Также если в ходе нарушения режима домашней самоизоляции в Уфе житель города причинил вред здоровью или повредил имущество, его оштрафуют также, как при повторном нарушении. Простые граждане – от 15 до 50 тысяч, должностные лица – от 300 до 500 тысяч или дисквалификация на срок до трех лет, юрлица и ИП – от 500 тысяч до 1 млн рублей или остановка деятельности на срок до трех месяцев.

Все протоколы о нарушениях составляют сотрудники полиции, штрафы назначает Роспотребнадзор по Башкирии.