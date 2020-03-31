Причины выхода из квартиры в Уфе во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей

Начиная с 20:00 31 марта 2020 в Уфе объявлен режим полной самоизоляции: мы расскажем нашим читателям о допустимых причинах выхода из квартиры в Уфе на это время.

КАКИЕ ПРИЧИНЫ ВЫХОДА ИЗ ДОМА РАЗРЕШЕНЫ

Причины выхода из квартиры в Уфе во время самоизоляции сильно ограничены. Покинуть жилье можно если человеку требуется экстренная или неотложная медицинская помощь. В таком случае можно выйти, но только в сопровождении медиков. Самостоятельно добираться до больницы категорически запрещено!

Еще одна причина выхода из квартиры в Уфе во время самоизоляции – поход за продуктами в ближайший магазин или в аптеку за лекарствами. Следить за тем, чтобы жители республики не гуляли по городам и селам будут народные дружинники, полицейские и социальные службы.

Причина выхода из квартиры в Уфе во время самоизоляции №3 – выгул домашних животных. Власти предупреждают: отходить с ними от дома дальше 100 метров нельзя!

Выйти из квартиры в Уфе во время режима самоизоляции можно чтобы вынести мусор до ближайшего контейнера.

Также выходить из дома во время самоизоляции можно чтобы добраться до работы – это разрешено только сотрудникам организаций жизнеобеспечения, правоохранительных органов, органов власти. Проще говоря всем, на кого не распространяется действие Указа Президента России о нерабочих днях.

ЧТО ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ

Всех нарушителей режима самоизоляции ждут штрафы. Об этом официально заявил в своих социальных сетях глава Башкирии Радий Хабиров.

Согласно принятому накануне Госдумой закону, нарушителей режима самоизоляции будут штрафовать. Тех, кто покинул жилище без веской причины, будут останавливать полицейские и составлять протокол.

За выход из квартиры без крайней нужды простых жителей Уфы и Башкирии будут штрафовать на сумму от 1 до 30 тысяч рублей, должностных лиц на сумму от 10 до 50 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей (ИП) от 30 до 50 тысяч рублей. Нарушителей из числа юридических лиц будут штрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей.

Если режим самоизоляции был нарушен повторно, или из-за действий нарушителей был причинен вред здоровью человека или имуществу, то обычных граждан будут штрафовать на сумму от 15 до 50 тысяч рублей, должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет, для юридических лиц и ИП – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей или остановят его деятельность на срок до трех месяцев.