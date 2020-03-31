Можно ли возить продукты родственникам и ездить на такси? Ответы на вопросы по режиму самоизоляции в Башкирии

Сегодня, в 20.00 31 марта в Башкирии по примеру Москвы и ряду других регионов России вводится режим полной самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ уже подписал глава республики Радий Хабиров. До какого времени продлится этот режим – пока неизвестно.

Режим полной самоизоляции предполагает, что жители Башкирии должны оставаться дома и не покидать свои квартиры без крайней необходимости. В первую очередь, это касается граждан старше 65 лиц и тех, у кого есть хронические заболевания вроде болезней сердца и легких, сахарного диабета и т.д. По улицам будут патрулировать полицейские и народные дружинники, а нарушителям карантина будут выписывать штраф.

У большинства жителей Башкирии возникает множество вопросов: можно ли выходить за продуктами ли отвозить их своим пожилым родственникам, выгуливать собак, пользоваться услугами такси, и как будут ловить нарушителей. «Комсомолка» собрала ответы на самые популярные вопросы, касающиеся режима полной самоизоляции.

Нарушителей карантина будут отлавливать полицейские и народные дружинники и выписывать протоколыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОЖНО ВЫХОДИТЬ ИЗ ДОМА?

Из дома выходить можно только в случае крайней необходимости.

- Когда человеку требуется экстренная (с приездом скорой помощи) или неотложная медицинская помощь;

- Можно сходить до ближайшего магазина за продуктами или в аптеку за лекарствами;

- Можно вынести мусор до ближайшего контейнера;

- Можно выгулять домашних животных, не отходя дальше 100 метров от дома;

- Чтобы добраться до места работы (и обратно домой), при условии, если вы работаете в организациях жизнеобеспечения городов и сел, правоохранительных органах или органах власти, или на вас не распространяется действие указа Президента РФ о нерабочей неделе.

МОЖНО ЛИ ОТВЕЗТИ ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА СВОИМ РОДСТВЕННИКАМ?

- Еду и лекарства можно будет доставлять родителям, - заверил Урал Кильсенбаев, заместитель Администрации главы РБ.

Даже в общественном транспорте надо стараться выдержать социальную дистанциюФото: Дарья Вострикова

БУДЕТ ЛИ РАБОТАТЬ ТАКСИ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ?

И такси, и общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Но с 20.00 31 марта прекращается автобусное сообщение с другими регионами России. Передвижение транспорта между городами и селами Башкирии будет ограничено.

ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНАЯ ДИСТАНЦИЯ?

Если вам все же нужно сходить в магазин или аптеку, или вы едете в автобусе, теперь вы обязаны соблюдать так называемую социальную дистанцию – то есть держаться на расстоянии минимум 1,5 метра от ближайшего человека. Если вы стоите на остановке в ожидании транспорта, также держитесь подальше от других ожидающих. Единственное исключение – такси, там уж никак необходимую дистанцию соблюсти не получится.

- Также ограничение не распространяется на случаи оказания медпомощи, деятельности правоохранительных органов и экстренных служб, - добавил Урал Кильсенбаев.

НУЖНО ЛИ НОСИТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ, ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА?

Вообще горожанам рекомендуется носить с собой паспорт, выходя из дома, но жестко требовать удостоверения личности с них никто не будет.

- Жестко паспортный режим мы не прописываем. Но если граждане идут в магазин или везут продукты родителям, лучше иметь при себя удостоверение личности, – Урал Кильсенбаев, заместитель Администрации главы РБ.

БУДЕТ ЛИ ПЕРЕКРЫВАТЬСЯ ВЪЕЗД В УФУ?

Больше всего жителей Уфы интересует, будет ли перекрываться въезд в город, и что делать тем, кто проживает за городом. В МВД по Башкирии заверили, что такого распоряжения от властей республики не поступало.

Почтальоны будут разносить пенсию без перебоевФото: Иван МАКЕЕВ

ЧТО ГРОЗИТ НАРУШИТЕЛЯМ КАРАНТИНА НА УЛИЦАХ ?

Во время действия режима полной самоизоляции по городским улицам будут патрулировать сотрудники полиции, социальные службы и народные дружинники, которые с помощью громкоговорителей будут напоминать горожанам о необходимости оставаться дома. Всех, кто выходит на улицу без крайней необходимости, будут штрафовать – на них будут составлять административные протоколы, а сами штрафы будут назначать в Роспотребнадзоре.

БУДУТ ЛИ РАЗНОСИТЬ В БАШКИРИИ ПЕНСИЮ В ПЕРИОД САМОИЗОЛЯЦИИ?

Почта будет разносить пенсию в Башкирии в штатном режиме. Никаких переносов и отсрочек по соцвыплатам в период полной самоизоляции в республике не предусматривается.

- Что касается тех граждан, что получают деньги наличными, то буквально с 1 или 2 апреля начинается раздача пенсий. Сотрудников в целях защиты обеспечат формами, масками и халатами, – уточнил Урал Кильсенбаев, заместитель Администрации главы РБ.