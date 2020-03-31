Уфимка рассказала, как ее проверяли на коронавирус, когда она летела из Лондона в Уфу

27 марта уфимка Ксения Ш. летела из Лондона в Уфу. Девушка решила искренне поделиться историей о том, как ее проверяли на коронавирус в аэропортах, и даже смонтировала видео, в котором все показала.

Со слов Ксении, она запланировала лететь домой бизнес-классом, чтобы контактировать с меньшим количеством людей. Но оказалась, что зона «бизнеса» в Хитроу (Лондон) была закрыта, тогда Ксении пришлось довольствоваться тем, что есть, и выбирать «эконом».

- Народу в аэропорту, несмотря ни на что было много, но ни одно кафе или дьюти-фри не работали. В самолете бортпроводник сообщил, что всех в Москве будут тестировать на коронавирус, также выдали документ о карантине на подпись. Нам измерили температуру до выхода из самолета, и в зоне получения багажа тоже ждали медики, - говорит Ксения.

Далее все новой: измерили температуру, задали вопросы, летим дальше или остаемся. Те, кто оставались в Москве, отправились заполнять бумаги, а Ксения на пересадку.

В Уфу девушка уже полетела бизнес-классом, радости не было предела – она возвращалась домой одна.

- Перед посадкой тоже раздали анкету для заполнения, которую позже забрали. Я поехала первая на отдельном автобусе и пошла проверяться на коронавирус, заполнила согласие на взятие теста, и у меня взяли мазок из носа и ротовой полости. Я спросила, нужно ли звонить на горячую линию по прибытию, мне сказали, что нет и что через три дня мне позвонят и сообщат результат, - говорит Ксения.

Уфимка написала, что анализ на коронавирус все еще не готов – она ожидает результаты в ближайшие два дня. Ксения чувствует себя хорошо, температуры нет, симптомов инфекции тоже. Она уверена, что здорова. По прилете сразу же ушла на 14-ти дневный карантин.