Линус Умарк попрощался с болельщиками «Салавата Юлаева»

Грустная новость пришла из Швеции. Линус Умарк, душа, сердце и главный мотор хоккейного «Салавата Юлаева» попрощался с уфимскими болельщиками. Это случилось после того, как Континентальная хоккейная лига официально объявила о завершении сезона - плей-офф доигрываться не будет.

- Я обещал вам Кубок Гагарина в этом сезоне, но, увы, мы не можем контролировать то, что происходит в мире. Но я по-прежнему верю, что мы бы добрались до самого конца. Мне грустно говорить об этом, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Я горжусь тем, что провел последние пять лет в таком клубе мирового класса, как «Салават Юлаев». С первого дня меня и мою семью встречали распростертыми объятиями жители Уфы. Это место, где мои дети провели первые годы жизни, и мы всегда будем помнить это. Я буду хранить воспоминания, дорогие моему сердцу. Спасибо всем вам, фанатам, было очень приятно. Вы классные, без вас хоккей не такой прикольный. У меня всегда будет зеленое сердце, где бы я ни играл, - написал шведский хоккеист в своих социальных сетях.

Эти слова означают, что лидер команды не будет подписывать новый контракт, который истекает 30 апреля, и выбрал иное продолжение карьеры. Как рассказал его агент Игорь Парашкин, Умарк в следующем сезоне будет играть в Швейцарии.

- Я буду действительно скучать по одному из моих лучших друзей и величайшему хоккеисту, с которым я когда-либо играл, – прокомментировал уход партнера нападающий «Салавата Юлаева» Теему Хартикайнен.

Напомним, 33-летний Умарк за уфимскую команду выступал с 2015 года. За эти годы он стал настоящей легендой и одним из самых сильных легионеров в истории клуба. В нынешнем сезоне на счету шведа 66 (13+53) очков в 65 матчах.