Коронавирус в Башкирии, новости на 31 марта 2020 года: что известно на данный момент

Последние новости коронавируса в Башкирии на 31 марта 2020 года: еще немного, и республика перейдет в режим полной самоизоляции по примеру Москвы. По крайней мере, об этом объявил Радий Хабиров на совещании в правительстве республики. Руководитель региона обратился к главам муниципалитетов и попросил их готовить ресурсы и средства, чтобы перевести граждан на полную самоизоляцию.

УЖЕ ПЯТЬ ЗАРАЗИВШИХСЯ

В Башкирии на 31 марта 2020 года по-прежнему остается пять зараженных, новых случаев не выявлено. Напомним, это две женщины из Дюртюлей, 35 и 50 лет, 51-летний мужчина из Уфы, 13-летний ребенок из Авдона и студент из Франции.

На сегодняшний день состояние всех зараженных оценивается как удовлетворительное. Всего в больницах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находятся 104 человека, из них 17 - дети. Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак сообщила, что за все время в лабораториях республики было проведено 4389 исследований.

КАРАНТИН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

На территории Башкирии сейчас действует режим повышенной готовности, который постепенно ужесточается. С 28 марта по приказу Радия Хабирова закрыли все торговые центры, салоны красоты, бани и СПА-салоны, кафе и рестораны. Также в этот же день в регионе ввели карантин для всех жителей старше 65 лет.

Пожилым людям, а также лицам, страдающим болезнями легких, почек и системы кровообращения и онкологическими заболеваниями, необходимо самоизолироваться дома. Выходить можно только в случае крайней необходимости: за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку. За исполнением этого указа будут следить патрули полицейских.

Если пожилого человека заметят на улице полицейские, они должны будут разъяснить гражданину о необходимости соблюдать карантин.

С обращением к старшему поколению выступили и в мэрии Уфы.

- Мы настоятельно рекомендуем всем не выходить из дома без особой нужды. И главное – ограничить общение с людьми. Это большой риск. Как говорили наши предки: «Здоровье – главное богатство». Все зависит от нас самих! – обратились чиновники городской администрации к жителям Уфы.

УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ НА УЛИЦАХ

Радий Хабиров на оперативке в правительстве республики рассказал о массовых беспорядках за рубежом и отметил, что «мы этого не допустим никогда».

- Факт массовых вещей происходит – профилактировать незамедлительно. Не давать этой заразе распространяться. Исключительно важно нам сохранить нормальную и спокойную обстановку, – сказал Хабиров. – Мне показывали вчера улицы города Уфы. Они были пусты на несколько сотен метров, людей нет. И важно, чтобы в такие моменты не случались какие-то разбойные нападения, особенно в вечернее время. Может, усилить патрулирование нужно.

Закрывая тему, руководитель Башкирии отметил, что задача властей – «дать людям спокойно пересидеть это непростое время».

Состояние заболевших стабильное

УБОРКУ – ДЕЛАТЬ ЧАЩЕ

Анна Казак рассказала, как правильно находиться дома на самоизоляции, чтобы никого не заразить в случае чего.

- Нужно обеспечить отдельное спальное место, жить в отдельной комнате. Если нет такой возможности, нужно обратиться к медикам и через них устроиться в обсервацию. Общаться с близкими нужно только по необходимости и только через маску, которую нужно менять каждые два-три часа, - сказала главврач Центра эпидемиологии и гигиены.

Также медик отметила, что каждый день нужно делать влажную уборку, включать ультрафиолетовую лампу, если она у вас есть. У человека на самоизоляции должны быть отдельные постельное белье и посуда. Куртки и пальто лучше хранить на балконе после улицы.

ПОДОРОЖАЛИ ИМБИРЬ И ГРЕЧКА

Распространение коронавирусной инфекции ударило и по экономике. На оперативном совещании в правительстве с докладом о ценах на продукты питания выступил руководитель регионального управления Федеральной антимонопольной службы Андрей Хомяков. Он рассказал, на какие товары сильнее всего подскочили цены за прошедшие несколько недель.

- К нам на горячую линию поступило порядка 24 обращений. В первую очередь, они касались повышения цен. Существенно повысились цены на имбирь. Но так как этот продукт не является социально значимым, пока мы не принимаем никаких мер. Есть и обращения из-за повышения цен на гречку, но их незначительное количество. Мы их проверяем, - подчеркнул Хомяков.

По его словам, некоторые факты повышения цен на гречневую крупу действительно были. Но, в основном, в небольших магазинах. Крупные торговые сети сильно цены не задирали.

ЗАКРЫЛИ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ И ПАРКИ

Власти Уфы приняли решение закрыть и огородить парки и детские площадки. В мэрии попросили как минимум в дни нерабочей недели «без особой надобности не выходить из дома».

В Кировском районе уже проведены работы по закрытию сигнальными лентами парков, скверов и аллей, а на входах вывешены предупреждения. Жилищные службы города ограничили доступ к детским площадкам жильцам многоквартирных домов. Кроме того известно, что недоступным стал и парк Победы в Черниковке. По всей видимости, к концу рабочего дня будут закрыты вообще все уличные места отдыха.

«НЕ СКУПАЙТЕ ЛЕКАРСТВА!»

Жителей Башкирии призвали не закупаться лекарствами впрок. Соответствующее заявление сделал начальник отдела контроля обращения лекарств и медицинских изделий Росздравнадзора по РБ Рустам Мухаметзянов.

Дело в том, что жители некоторых городов и районов республики жалуются на недостаток в аптеках ряда препаратов. В дефиците лекарств Мухаметзянов видит вин, в том числе и самих граждан.

- Лекарственные препараты – это не кондитерские изделия, они должны применяться только по назначению лечащего врача. Те, кто занимаются самолечением, либо закупают препараты впрок, они создают такую ситуацию в регионе. Такого спроса ранее не было, – отметил представитель Росздравнадзора.

Данную позицию поддержал и министр здравоохранения Максим Забелин. Он попросил жителей «не поддаваться панике и ажиотажу»