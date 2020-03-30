Что будет с кафе и ресторанами Башкирии после карантина

Из-за распространения коронавируса власти Башкирии постоянно ужесточают режим повышенной готовности. Еще на прошлой неделе были закрыты все кинотеатры, бассейны, фитнес-клубы, сауны и парикмахерские. В минувшие выходные перестали пускать посетителей и торговые центры. В них продолжают работу только аптеки и продуктовые магазины. На такие меры власти Башкирии пошли в связи с увеличением количества заболевших COVID-19 в стране.

На данный момент в Башкирии подтверждены пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, а с подозрением госпитализированы еще 107 человек. В этих условиях региональное правительство продолжает вводить ограничения на работу бизнеса. Мера это вынужденная и, безусловно, необходимая. На днях закрыли все фудкорты в торговых центрах и ограничили входы в парки и скверы.

ПОСЛЕДСТВИЯ КАРАНТИНА

В эти непростые времена малый и средний бизнес в Башкирии, само собой, несет убытки. И дело не только в борьбе с вирусом, но и с резким падением экономики. Как будут выживать кафе и рестораны? На этот вопрос «Комсомолке» попытался ответить Иван В. - замдиректора одного из предприятий общепита в башкирской столице.

В первую очередь, мы поинтересовались тем, каковы будут финансовые последствия для кафе из-за внезапного карантина? Как выяснилось, даже люди, не первый год работающие в этой сфере, не могут предсказать дальнейшего развития событий. Слишком уж необычная ситуация.

- Последствия будут понятны, когда станет ясно, сколько продлится карантин и сколько времени понадобится на возвращение бизнеса к состоянию «до карантина». По показателям это сразу же сказывается на выручке: бизнес простаивает, доходы сокращаются. Без последствий фактически не обойдется – размер зарплаты сотрудников в большей части завязан на выручке, скоропортящиеся товары могут пропасть, - рассказывает Иван.

БУДУТ ЛИ СОКРАЩЕНИЯ

Вопрос, который волнует не только владельцев ресторанов и кафе, но и их сотрудников: будет ли сокращение штата? В данном случае речь идет о прогнозах на будущее.

- Сокращений по штату не планируется. Сотрудники в большей степени сами просят закрыть кафе, ибо именно они контактируют с посетителями и переживают за свое здоровье, - отмечает замдиректора кафе.

Само собой, что перерыв в работе на время карантина – не единственная проблема предприятий общепита. Например, остановка работы может сказаться на отношениях с партнерами и даже обернуться серьезными конфликтами с арендодателями.

- Могут быть проблемы у тех, кто арендует не у государства. По имуществу в муниципальной собственности уже объявлены арендные каникулы. Глава Башкирии на днях объявил, что арендодателям коммерческой недвижимости могут обнулить налог на имущество при условии, что они дадут отсрочку и 50% скидку на аренду своим партнерам. Мы ждем законодательного закрепления этой инициативы и будем выходить на переговоры с собственником помещения. А так в этом плане может быть сложно. Хозяева составлять договора аренды с жесткими условиями по срокам оплаты. День-два просрочки и арендодатель может ограничить доступ к помещению. Надеемся, что до такого в сложившейся ситуации не дойдет, - делится опасениями Иван В.

Некоторые заведения Уфы перешли на работу на выносФото: Михаил ФРОЛОВ

КТО СМОЖЕТ ВЫЖИТЬ

По его словам, есть и другие причины для беспокойства. Например, с некоторыми партнерами приходится работать по предоплате, а после карантина с этим могут возникнуть трудности.

- Поставщиков много, и надо проявлять гибкость в их поиске. Но при отсрочке оплаты за поставленный товар может вырасти его стоимость, и соответственно, себестоимость. Так что цены для конечного потребителя могут вырасти.

Что касается общих последствий карантина для кафе и ресторанов, то Иван В. отмечает, что в нынешней ситуации выживут лишь те, у кого есть антикризисный план и «финансовая подушка безопасности». А это, как правило, старожилы бизнеса в сфере общепита.

- А у молодых предпринимателей его просто может не быть. И именно по ним кризис ударит в первую очередь. Также хочу отметить, что опытным предпринимателям, работающим в нескольких сферах, будет легче – они могут выбирать, какой бизнес спасать. А вчерашнему студенту, открывшему бизнес «на коленке», будет очень сложно, - говорит замдиректора кафе.

Вернутся ли клиенты в кафе Уфы пока неизвестноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК СЕЙЧАС РАБОТАЮТ РЕСТОРАНЫ И КАФЕ В УФЕ

Пока власти республики не объявили полный запрет на работу ресторанов и кафе, некоторые точки общепита пытаются выкрутиться из сложившейся ситуации. Мы обзвонили несколько популярных в городе заведений и выяснили, как они планируют работать в условиях карантина.

Так, например, популярный ресторан «Даско Гарден» стал работать на вынос и организовал доставку. Они даже предлагают своим клиентам гибкую систему скидок: 15% на чек при заказе доставки и 20% тем, кто заберет еду с собой.

Ресторан «Олимп» в Сипайлово, похоже, совсем закрылся – по указанным на сайте телефонам дозвониться до заведения не удалось.

О полной остановке работы «КП-Уфа» сообщили и в ресторане «Высота 22». Правда, администратор сообщила, что еще одно заведение из их сети, «Дуслык», доставляет еду из своего меню.

«Шахта Бургер» в центре Уфы решил прекратить работу, не дожидаясь распоряжения властей.

- К сожалению, мы вынуждены полностью закрыть кухню, - сообщила нам администратор по телефону.

В свою очередь, популярное заведение «Buffet», расположенное прямо в здании банка «Уралсиб», продолжает работать.

- Мы работаем как обычно. Пока указаний закрыться нам не поступало, - заявил администратор.

Таким образом, указ повлиял на всех по-разному, но всем одинаково приходится тяжело. Все с нетерпением ждут, когда же наконец закончится эта история с коронавирусом.