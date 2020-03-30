«Нам вирус не страшен, все зараженные в больнице»: как уфимцы провели «карантинные» выходные

Власти Башкирии, опасаясь распространения коронавируса, продолжают ужесточать меры профилактики: уже давно закрыты фитнес-клубы и бассейны, в субботу закрылись торговые и развлекательные центры, салоны красоты и солярии, а большинство ресторанов и кафе перешли на доставку. Лицам старше 65-лет и тем, кто имеет хронические заболевания, настоятельно рекомендовали не выходить из квартиры, а покупку лекарств и продуктов поручить волонтерам или родственникам. Остальных жителей республики также попросили оставаться дома, исключить походы в гости и тесные контакты с друзьями и соседями.

Но все ли соблюдают требование оставаться дома, или теплая солнечная погода оказалась соблазнительнее любых доводов безопасности? Корреспонденты «Комсомолки» прошлись по улицам города и выяснили, все ли соблюдают карантин?

Пенсионеры ходят либо без масок, либо носят их неправильно. А хотя вообще должны сидеть домаФото: Яна БАЗЕКИНА

КАЛЬЯНЫ И ШАШЛЫКИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

В первую очередь мы отправились на набережную реки Белой – любимое место для встреч и прогулок молодежи. Как и ожидалось, уже в обед около реки собрались несколько десятков машин: орущая из динамиков музыка, там и тут дымящиеся мангалы, запах жареного мяса разносится на сотни метров. Несколько компаний приволокли с собой и кальян – кальянные в городе же закрыли, а от любимой привычки отказаться невмоготу. Народ веселится и радуется весне, конечно, ни о масках, ни о перчатках тут и речи не идет.

На набережной вовсю дымят кальяны и мангалыФото: Яна БАЗЕКИНА

ИМПРОВИЗИРОВАННЫЕ ПИКНИКИ И КАТАНИЯ НА ПОНИ

На площади имени Салавата Юлаева также многолюдно и весело. У входа на площадь детей и родителей зазывают прокатитьс на пони, рядом молодой человек предлагает арендовать для прогулки самокат или прокатить ребенка на электромобиле.

- Зачем дома сидеть? Нам с утра сказали выходить пораньше, мол, людей сегодня будет много. Какой коронавирус? Нам вирус не страшен, все зараженные в больницах лежат, - пожимает плечами парень.

На площади Салавата Юлаева малышню зазывают прокатиться на пониФото: Яна БАЗЕКИНА

Закрыли кафе? Не беда – на одной из скамеек девушки устроили импровизированный пикник на свежем воздухе, с термосами и бутербродами. Рядом пенсионерка читает газету – конечно же, без маски. Дети с радостными воплями и смехами катаются на самокатах и велосипедах, умиротворенные родители любуются на них и делают сэлфи на фоне памятника. Бабушки и дедушки под ручку прогуливаются по площади. Влюбленные парочки целуются под деревьями. Беременные женщины вышли за порцией солнца и свежего воздуха – полезно для будущего ребенка! И почти все без защитных масок, словно и нет никакой опасности на улицах города.

Кафе и рестораны закрыли, но уфимцы устраивают импровизированные пикники прямо на свежем воздухеФото: Яна БАЗЕКИНА

Удивительно, но далеко не все, оказываются, правильно носят защитные маски, прикрывая всего лишь рот. Медики не устают напоминать: маска должна закрывать полностью и рот, и нос, а менять ее нужно каждые три часа.

Многие пенсионеры признаются, что не могут сидеть дома и нуждаются в прогулкахФото: Яна БАЗЕКИНА

ПУСТЫННЫЙ ГОСТИНЫЙ ДВОР И КОФЕ НА ВЫНОС

А вот в Гостином дворе – излюбленном месте для гуляния всех горожан – на удивление пусто. Не толпятся желающие сфотографироваться возле фонтана «Семь девушек», не прогуливаются по аллеям парочки и родители с колясками. Лишь возле окошка популярного ресторана быстрого питания выстроилась очередь за кофе и бургерами на вынос, а возле входа в «Гостинку» доставщики еды собрались на отдых, ожидая новые заказы.

Курьеры отдыхают в ожидании новых заказов. Сегодня у них работы очень многоФото: Яна БАЗЕКИНА

Люди выстроились в очередь за кофе и бургеры на выносФото: Яна БАЗЕКИНА

«МЕДВЕДИ ЖЕ ПРОСНУЛИСЬ!»: ПАРК ЛЕСОВОДОВ

В парке лесоводов тоже шумно и многолюдно. Многие уфимцы выходят сюда на пробежку, активные пенсионеры наматывают круги с палками для скандинавской ходьбы. На детских площадках малышня катается на качелях и лепит куличики из весенней грязи, пока их родители увлеченно обсуждают последние новости на скамейках.

Особенный ажиотаж возле клеток с животными. Дети, отталкивая друг друга, любуются на заспанных медведей и взъерошенных павлинов.

Дети играют на площадках, и лишь некоторым родители одели защитные маскиФото: Яна БАЗЕКИНА

- Медведи же проснулись, дочка очень просилась приехать сюда, поглядеть на них. Маску вот забыли, да и немного же людей на улицах, - оправдывается молодая мать на вопрос, не стоит ли позаботиться о безопасности собственной семьи и остаться дома.

На спортивной площадке полно молодежи. Кто-то играет в волейбол, кто-то просто гоняет мяч по снежным проталинам, а кто-то просто прогуливается под ручку.

Молодежь в парке устроила волейбольные соревнованияФото: Яна БАЗЕКИНА

Площадка для пикников оцеплена и пустынна. После того как здесь, пренебрегая всеми запретами, уфимцы устроили массовые гуляния с шашлыками и спиртными напитками, уфимская администрация приняла решение закрыть мангальную зону на неопределенный срок.

- Это пир во время чумы! Эта неделя не отдых, а возможность исключить контакты и распространение инфекции. Когда люди собираются по нескольку человек и жарят шашлыки они, так или иначе, контактируют. Мы бы советовали прислушаться к рекомендациям по самоизоляции и к здравому смыслу, - возмутилась начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

Вот только находчивых уфимцев это не остановило – свои мангалы они расставили в пятидесяти метрах от закрытой зоны и также продолжили «культурно» отдыхать на природе.

Мангальную зону в парке лесоводов закрыли, но уфимцы расположились рядом на площадкеФото: Яна БАЗЕКИНА

В УФИМСКОМ КЛУБЕ ПРОШЛА «АНТИКАРАНТИННАЯ ВЕЧЕРИНКА»

А в минувшую пятницу особенно отличился уфимский клуб «G-room». Несмотря на четкое указание о закрытии всех увеселительных заведений, организаторы закатили грандиозную «антикарантинную» вечеринку, где собрались несколько десятков школьников. Подростки танцевали и веселились, пока в клуб не заявились сотрудники полиции и не разогнали тусовщиков.

- Информация поступила от волонтеров, – В Гостиный двор, где располагается клуб, выехали наши сотрудники. В концерте принимали участие больше 50 человек. Мы приняли решение доставить в отделение полиции 11 несовершеннолетних, в отношении их родителей составлены протоколы по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию», - сообщили в полиции.

Также работу клуба проверит региональный Роспотребнадзор, ведь организаторы нарушили один из главных указов о запрете массовых мероприятий и «режиме повышенной готовности», и теперь им грозит внушительный штраф.