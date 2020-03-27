Коронавирус в Башкирии, новости на 28 марта 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Башкирии. По состоянию на 28 марта в республике по-прежнему числятся четыре человека с подтвержденным диагнозом. Среди инфицированных пациентов – две жительницы Дюртюлей 35 и 50 лет, 51-летний уфимец и 13-летний ребенок из Уфимского района. Как сообщили на очередном брифинге в региональном Минздраве, все случаи заражения – привозные из зарубежных поездок. Все пациенты сейчас находятся в комфортабельных боксах в уфимской инфекционной больнице, где получают необходимое лечение.

С подозрением на опасный вирус в стационарах находятся 79 человек, включая 13 детей. Как уточнили в региональном минздраве, все они обратились в больницу с симптомами ОРВИ, но поскольку недавно вернулись из зарубежных поездок, у них взяли анализы на коронавирус. Сейчас выявляются и проверяются все лица, с которыми они контактировали в последнее время.

- На сегодняшний день в республике на коронавирус обследованы 2899 человек, у 806 людей анализы были взяты повторно. У 472 человек была выявлена пневмония, - уточнила заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Мария Скотарева.

Также в региональном Роспотребнадзоре рассказали, что к исследованиям на коронавирус теперь привлекут и частные клиники с оборудованными лабораториями и компетентным персоналом. Уже в понедельник с ними начнут обучение совместно с клиникой БГМУ.

В ОДНИ РУКИ – НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ МАСОК

Также жители республики жалуются, что в аптеках нет медицинских масок. На брифинге представители Минздрава уточнили, что маски поступили на склад сети «Госаптек». В первую очередь средствами индивидуальной защиты обеспечат медицинские учреждения, чтобы защитить медиков от заражения. Вторыми на очереди стоят органы власти и организации, работающие с большим количеством людей. Оставшаяся часть масок будет развозиться по аптекам для продажи.

- По решению главы республики количество масок при покупке будет ограничено. В одни руки будет отпускаться не более пяти медицинских масок, - уточнил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. – Это сделано, чтобы недобросовестные перекупщики не наживались на их перепродаже.

В минздраве напомнили, что маску необходимо использовать правильно – маска должна полностью закрывать и нос, и рот, максимально близко прилегать к лицу и меняться каждые три часа.

РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИК И БОЛЬНИЦ ОСТАНЕТСЯ ПРЕЖНИМ

Также всех жителей Башкирии интересует, как будут работать поликлиники и больницы, особенно, в течение следующей нерабочей недели. В Минздраве Башкирии заверили – никто в республике без медицинской помощи не останется. Все больницы и поликлиники будут работать в прежнем режиме и принимать пациентов, которым требуется неотложная помощь.

- Изменения коснутся только плановой госпитализации и плановых профилактических осмотров, все остальные виды медицинской помощи жители республики получат в полном объеме. Экстренных больных так же будут принимать в поликлиниках, а льготные лекарственные препараты будут выписываться сразу на три месяца, чтобы люди поменьше ходили по поликлиникам и стояли в очередях за рецептами, - заявил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

Что касается плановых операций, их также пока не планируют отменять. Правда, если человек недавно вернулся из-за границы, он должен сначала будет провериться на коронавирус и провести две недели в самоизоляции, перед плановой операцией или госпитализацией. Впрочем, если возникнет необходимость в экстренной медицинской помощи, пациент, безусловно, ее получит.

Такие крупные медицинские центры как кардиодиспансер и онкодиспансер также будут продолжать работать в привычном режиме, за исключением дневных стационаров. Таких пациентов переведут либо на домашнее лечение, либо пока процедуры временно ограничат.

СВАДЬБЫ И ВЫЕЗДНЫЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРИДЕТСЯ ПЕРЕНЕСТИ

А что же делать тем, кто запланировал в ближайшее время сыграть пышную свадьбу – с сотней гостей и в лучшем ресторане? Еще накануне в Госкомюстиции Башкирии объявили, что выездные регистрации пока отменяются, а всем желающим объявить себя супругами – перенести свадьбу на более поздний срок. Если выйти замуж невтерпеж – сократите количество приглашенных гостей н церемонии бракосочетания до 10 человек – включая сотрудников ЗАГСа. С ресторанами в ближайшее время тоже выходит накладка.

- С 28 марта по 5 апреля рекомендовано приостановить работу организаций общественного питания. Если свадьба запланирована там, ее придется перенести, - уточнил руководитель регионального Роспотребнадзора Олег Мавлютов. – Если торжество ожидается дома, то лучше сократить количество гостей.

Кстати, теперь заявления на регистрацию новорожденных, заключение и расторжение брака, получение свидетельства о смерти или усыновлении ребенка можно получить на сайте «Госуслуги».

КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ВОЛОНТЕРАМ?

Поскольку лица старше 65-лет входят в группу риска по коронавируса, в ближайшую неделю им настоятельно рекомендуется оставаться дома и не выходить на улицу. Чтоб сходить в магазин за продуктами или в аптеку, можно обратиться за помощью к волонтерам. Как сообщил заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников, для этого достаточно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-775-00–14 и оставить заявку.