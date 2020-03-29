Коронавирус в Башкирии, новости на 30 марта 2020 года: что известно на данный момент

Последние новости: в Башкирии на 30 марта 2020 года выросло число заразившихся коронавирусом. По официальным данным, озвученным на брифинге 29 марта в минздраве республики, коронавирус подтвержден у пяти жителей Башкирии.

С подозрением на инфекцию в стационарах остаются 97 человек, включая 16 несовершеннолетних. У 4293 человек были взяты анализы, из них 593 человека прибыли из-за рубежа с признаками ОРВИ. В 505 случаях была выявлена пневмония, еще 945 человек оказались здоровы.

ПАЦИЕНТ №5

Пятым заразившимся коронавирусом в Башкирии оказался студент, который с 1 сентября учился во Франции.

"Он был в контакте довольно длительное время. По прибытии находился на самоизоляции, клинических проявлений не было. С сегодняшнего дня госпитализирован и будет проходить лечение в стационаре", - пояснил глава Роспотребнадзора Башкирии Олег Мавлютов.

Молодой человек прилетел в Россию 14 марта и 15 марта добрался до Башкирии. Каким рейсом он прилетел, не уточняется.

"Пациент госпитализирован, проводится лечение в инфекционной больнице в соответствии с клиническими рекомендациями. Его состояние удовлетворительное", - уточнил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Очередным заболевшим оказался студент из ФранцииФото: Андрей АБРАМОВ

Напомним, что кроме него с коронавирусом в инфекционной больнице №4 лежат две жительницы Дюртюлей: женщины 35 и 50 лет подхватили вирус во время круиза по Средиземному морю. Там же содержится 13-летний ребенок из Уфимского района, который заразился в Италии, и 51-летний житель Уфы, скрывший поездку в Европу. Все они тоже в удовлетворительном состоянии.

ОБЯЗАННОСТЬ НЕ РАБОТАТЬ

Следующая неделя в Башкирии, с 30 марта по 3 апреля, является нерабочей, как и по всей стране. Однако некоторым организациям отдыхать не придется.

По словам министра промышленности и энергетики Башкирии Александра Шельдяева, указ о нерабочей неделе не распространяется "на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузо-разгрузочные работы".

Работу продолжат предприятия ТЭК, горно-рудной промышленности, металлургии и металлических производств, предприятия легкой промышленности, производства одежды, текстиля, обуви, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфекции. При этом работники, которые не задействованы в непрерывном процессе, должны оставаться дома.

Полный перечень предприятий выложен на сайте правительства России и на сайте министерства промышленности РБ. С организациями, которые работают, хотя и к перечисленным сферам не относятся, будут разбираться точечно. Можно обратиться в Минпромэнерго региона и попросить разъяснений по конкретному предприятию.

О ПОСОБИЯХ

У многих жителей региона в марте истекает срок подтверждения документов на получение компенсаций, субсидий и пособий. По словам министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Ленары Ивановой, таких людей около 35 тысяч и документы им будут оформлять дистанционно.

"По региональным выплатам делаем продление на полгода без появления человека на пороге соцзащиты. Такой же документ ожидается со стороны федерального центра", - пояснила Иванова.

ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ

Выходная неделя объявлена не для отдыха на природе, напоминают жителям Башкирии. Белый дом осудил горожан, которые провели выходные за шашлыками в парках.

В парки подались жители не только Уфы, но и других городов республики

"Это пир во время чумы, простите, я не сгущаю краски. Эта неделя не отдых, а возможность исключить контакты и распространение инфекции. Когда люди собираются по нескольку человек и жарят шашлыки они, так или иначе контактируют. Мы бы советовали прислушаться к рекомендациям по самоизоляции и к здравому смыслу", - заявила начальник управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елена Прочаковская.

СЛУХИ О COVID-19

В рамках брифинга власти также развеяли некоторые слухи, которые распространяются в связи с пандемией коронавируса. Первый из них, что вирус якобы могут разносить домашние животные.

По словам главного врача республики Максима Забелина, источником COVID-19 могут быть только летучие мыши, а не собаки, кошки или крысы.

Опровергли власти и информацию о том, что к Уфе и другим городам Башкирии стягивают войска. Подобные слухи распространились накануне в мессенджерах.

"Такого нет. Вчера глава республики проводил оперативный штаб, таких вопросов даже не обсуждалось", - заверил всех переживающих Максим Забелин.