«Мечтала выжить ради дочери»: в Уфе молодая мать скончалась после долгой борьбы с раком

«Комсомолка» уже не раз ранее писала о молодой уфимке Шогинэ Погосян, которой требовалась помощь в борьбе со смертельно-опасной болезнью – неходжскинской лимфомой средостения. Молодая, красивая девушка, словно сошедшая с картинки из восточной сказки, очень хотела выжить ради своей маленькой дочери, но рак оказался сильнее.

Впервые неприятные симптомы – слабость, одышку и боль в грудной клетке – Шогинэ начала испытывать через несколько месяцев после рождения дочери, но поначалу списывала все на пошаливающее сердце, да и заботы о малышке отвлекали от болезненных ощущений. Когда боль стала сильнее, молодая мать обратилась в больницу, но ей заявили, что это всего лишь межреберная невралгия, и повода для беспокойства нет. Когда очередной приступ скрутил женщину, и пришлось вызывать скорую, Шогинэ отправили на рентген и увидели объемное образование в грудной клетке. Биопсия показала, что это рак.

- Я сначала очень испугалась, думала, кто же будет заботиться о моей маленькой дочери, но потом взяла себя в руки и приступила к лечению, - вспоминала тогда в разговоре с «КП-Уфа» Шогинэ.

Маленькую дочь теперь воспитывает муж Шогинэ и его семья

ОПУХОЛЬ СТАЛА РЕЗИСТЕНТНОЙ К ЛЕЧЕНИЮ

Сначала молодая женщина лечилась в уфимском онкодиспансере, потом на семейном совете было принято решение ехать в Москву. Множество «химий» и лучевых терапий – и опухоль начала уменьшаться, но уже через пару месяцев вновь начала расти с огромной скоростью. Исследование показало, что опухоль стала невосприимчивой к препаратам, и требовалось экспериментальное дорогостоящее лечение.

Семья собрала все свои деньги, залезли в долги и кредиты, и снова победа была близко – опухоль превратилась в маленькую точку, а родные готовились праздновать победу, но снова случилось непредвиденное.

- Осенью опухоль снова начала расти, и так быстро, что никто не ожидал. Лучевая, «химия» - уже ничего не помогало, хотели везти ее за границу, но денег не было, - сокрушается близкий друг Шогинэ Тимур Б. – Потом начался распад опухоли, токсины отравили организм… Последние дни она уже была на морфии, но до последнего вспоминала о дочери. Так и ушла – с ее именем на губах. Хорошо, что быстро и практически во сне.

Сейчас маленькую Амели воспитывает муж Шогинэ, который до сих пор не может поверить, что его красавицы-жены больше нет в живых.

- Господь забирает самых достойных. Жить ей да жить, но вот так все вышло горько и обидно, - сокрушаются друзья женщины.

«КП-Уфа» приносят искренние соболезнования родных Шогинэ Погосян.