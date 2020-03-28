Коронавирус в Башкирии, новости на 29 марта 2020 года: что известно на данный момент

Новости на 29 марта 2020 года: коронавирусом в Башкирии по-прежнему болеют четверо человек. Все заразившиеся подхватили инфекцию за рубежом: жительницы Дюртюлей 35 и 50 лет прибыли из круиза по Средиземному морю, 13-летний ребенок из Уфимского района заразился в Италии, а где заразился 51-летний житель Уфы не сообщается. Известно, что он поначалу скрыл факт посещения одной из стран Европы. Все пациенты сейчас находятся в инфекционной больнице №4 в Уфе. Они изолированы в специальных боксах.

О СОСТОЯНИИ ЗАБОЛЕВШИХ

Во время ежедневного брифинга по ситуации с распространением коронавирусной инфекции об их состоянии рассказал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин

- Состояние удовлетворительное, лечение проходит в штатном режиме, - подчеркнул министр.

Среди первых заболевших - родные сестры из Дюртюлей. Их состояние удовлетворительное

На том же брифинге представители министерства здравоохранения и Роспотребнадзора по Башкирии сообщили, что в регионе с подозрением на коронавирус госпитализированы 92 человека, среди них 14 детей.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак заявила, что всего в республике произведено 2957 исследования на коронавирусную инфекцию, в том числе среди 449 больных пневмонией. Ни у кого диагноз не подтвердился.

По словам представителя Роспотребнадзора по Башкирии Олега Мавлютова, по всей республике на самоизоляции находятся уже более четырех тысяч человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ СИБАЯ

Глава минздрава Башкирии Максим Забелин обратился ко всем жителям Сибая и Баймакского района республики с предупреждением. В минувшую субботу стало известно, что неделю назад, 22 марта, в Сибае на мясном рынке «Воскресный», что на Матросова, 4, продавцы из Челябинской области торговали мясом сразу после возвращения из-за рубежа. Теперь всех покупателей, которые могли с ними контактировать, просят обратиться к врачам и уйти на добровольный карантин. Речь идет о продавцах в мясном отделе на месте номер 37.

- К сожалению, по возвращении из-за рубежа они не исполнили самоизоляцию. Вскоре они были госпитализированы в Челябинской больнице. Диагноз новая коронавирусная инфекция у них подтвердился, - объявил министр здравоохранения Максим Забелин.

Жителей Сибая просят вспомнить, ходили ли они на рынок в воскресенье, 22 марта и срочно обратиться за помощью

По словам министра, всех сотрудников рынка «Воскресный» перевели на самоизоляцию, а территорию торговых рядов обрабатывают специальными препаратами.

С обращением к жителям Сибая выступил также мэр Рустем Афзалов.

- Всех, кто в этот день делал покупки в данном павильоне, а также сотрудников воскресного рынка прошу воспользоваться режимом самоизоляции и обязательно проинформировать ЦГБ Сибая - позвонить на «Горячую линию» минздрава или ЦГБ. Обращаться в ЦГБ напрямую не нужно. При наличии признаков болезни необходимо обратиться к врачу - тоже через телефон «Горячей линии» ЦГБ, - заявил Афзалов.

Телефоны «Горячей линии»: 8-963-909-51-30, 8-927-234-83-80 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Также вы можете обратиться на «Горячую линию» Минздрава РБ: 8-347-286-58-27, 8-347-279-91-20 (круглосуточный, многоканальный).

КАРАНТИН ДЛЯ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ

Режим повышенной готовности, который уже действует на всей территории Башкирии постепенно ужесточается. Решением главы республики с 28 марта закрываются все торговые центры, салоны красоты, бани и спа-салоны. О закрытии кафе и ресторанов речи пока не идет. К тому же, с сегодняшнего дня вводится карантин для всех жителей региона старше 65 лет.

Пожилым людям, а также страдающим болезнями легких, почек и системы кровообращения и онкологическими заболеваниями необходимо самоизолироваться дома. Выходить можно только в случае крайней необходимости: за продуктами в магазин или за лекарствами в аптеку. За исполнением этого указа будут следить патрули полицейских.

Всего в Башкирии на данный момент тестирование на коронавирус прошли 2957 человекФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОЛНОСТЬЮ ТОРГОВЛЮ НЕ ЗАПРЕТЯТ

На брифинге по коронавирусу в минздраве Башкирии выступил также председатель госкомитета республики по торговле Алексей Гусев. Он подчеркнул, что в соседних с Башкирией регионах власти предпринимают такие же ограничительные меры по борьбе с распространением инфекции.

- На сегодня я не вижу необходимости в том, чтобы запретить торговлю. Потому что надо понимать, что у нас в республике производятся не все товары. У нас есть часть продуктов, которые мы вынуждены завозить. Рыба у нас «не растет», рис не производится и другие товары. Говорить о полной изоляции торговли пока еще рано, - заявил глава госкомторга.

Также он процитировал часть указа главы Башкирии по закрытию торговых центров.

- Уважаемы жители республики! С 28 марта по 5 апреля приостановлена деятельность и прекращен допуск людей на объекты розничной торговли за исключением аптек, магазинов с товарами первой необходимости, продуктовых магазинов, зоомагазинов и организаций, предоставляющих услуги связи и хозтоварных. Прекратить деятельно торгово-развлекательных центров за исключением расположенных на их территории аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости, - пояснил Алексей Гусев.

Сфера бытовых услуг также попала под запрет. Теперь в республике не должны работать парикмахерские, салоны красоты, бани, сауны и так далее.

Как отметил глава госкомторга, в кафе и ресторанах, которые пока продолжают работать, запрещено находиться в одном зале более 50 человек.