«Любили друг друга больше жизни»: стали известны личности молодых людей, погибших после никаха в Башкирии

Стали известны личности молодых людей, которые минувшей ночью погибли под колесами автомобиля в Караидельском районе Башкирии. Как ранее сообщала «КП – Уфа», ДТП произошло на 4 км автодороги Явгильдино-Щучье Озеро. 40-летний житель района за рулём «Лады Гранта» сбил сразу четверых пешеходов. Удар был такой силы, что 21-летняя девушка скончалась на месте, а в больнице умер еще один пострадавший – 23-летний парень. Известно, что молодые люди были влюбленными.

Как рассказали «Комсомолке» близкие семьи, Зарина и Ранис в декабре 2019 заключили никах (мусульманская свадьба – Ред.). В тот злополучный вечер они гуляли со своими друзьями – возвращались из соседнего села домой на машине. По одной из версий ГИБДД, в ходе поездки возникла ссора, водитель остановил автомобиль, они и двое их друзей вышли на проезжую часть, где их и сбил другой автомобиль, который проезжал мимо.

- Родные наши, любимые, пусть земля будет вам пухом. Помним, любим, скорбим, - плачут друзья молодоженов.

- Вы любили друг друга больше жизни, вместе и ушли, - скорбят близкие.

У пары был очень красивый Никах

Близкие рассказали, что Зарина работала мастером по маникюру, а Рамис трудился на севере, занимался строительными работами. В данное время он как раз был в отпуске.

Молодой человек вырос в многодетной семье и был самым младшим. У него остались трое братьев. Зарина же выросла в «девичьей» семье, у нее остались сестры, одна из них учится в шестом классе.

Пара встречалась несколько лет, мечтали скорее сыграть свадьбу, родить детей, но как говорят знакомые – «у Бога на них были свои планы».

И Ранис, и Зарина были добрыми, светлыми людьми. Их запомнят как хороших и отзывчивых друзей.

По данному факту сейчас начато разбирательство в ГИБДД.

Молодоженов похоронят на днях в родной деревне.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родителям молодых людей и их близким.