В аэропорту Уфы рассказали, как проверяют на коронавирус прибывающих пассажиров

В уфимском аэропорту в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции принимаются беспрецидентные меры безопасности. Всех прибывающих из-за границы пассажиров обязательно тестируют на признаки заболевания, провеяют им температуру тела и берут анализы. Пока обязательную проверку проходят только граждане, прилетевшие по международным линиям.

В пресс-службе аэропорта Уфы отмечают, что прилетевших внутренними рейсами тоже проверяют медики, но в добровольном порядке.

- Уфа один из немногих аэропортов, где это происходит. Но проверка добровольная. Ни у Роспотребнадзора, ни у Минздрава нет нормативных документов для того, чтобы проверять всех независимо от того хотят они этого или нет. Большинство пассажиров действительно сдают этот анализ, но есть и те, кто демонстративно идёт мимо, - пишет в социальных сетях руководитель пресс-службы воздушной гавани Татьяна Ризван.

По словам представителя аэропорта, сама проверка довольно простая. Всем пассажирам дают специально подготовленные анкеты, которые необходимо заполнить. Их получают либо прямо на борту воздушного судна, длибо в зале прилета. Затем в зале выдачи багажа у пассажиров берут анализы медики.

Анализы берут около пункта выдачи багажа. Фото: Татьяна Ризван

- В течение нескольких дней, если проба положительная, вам позвонят врачи. Если анализ отрицательный, звонка не будет, - поясняет Татьяна Ризван.

Также всем прибывающим в международный аэропорт Уфы замеряют температуру тела.

- Даже если вы не видите сотрудника с термометром, в зале установлены стационарные тепловизоровы и вас проверят, поверьте. Если температура повышенная, то вас осмотрят в медсанчасти аэропорта и скорее всего госпитализируют до получения результатов проб на коронавирус, - отмечает представитель воздушной гавани.

Недавно неизвестно откуда возникли слухи, что всех прибывших пассажиров проверяют на наличие гражданство сотрудники полиции. Якобы, они останавливают на выходе и требуют паспорт. В пресс-службе аэропорта Уфы категорически отрицают эти слухи.

- Никаких демонстративных вызовов бригад, никаких проверок полиции на гражданство нет, - подчеркнула Татьяна Ризван.

По ее словам, сейчас в воздушной гавани и правда много медицинских работников. Но такое количество людей в защитных костюмах попросту необходимо, чтобы ускорить процедуру проверки.

- Для понимания, сегодня ночью у 335 пассажиров все формальности с паспортами, анализы и заполнение данных заняло 1 час 6 минут. И мы и медики в этих условиях доказали, что умеем работать быстро, - заявила представитель аэропорта Уфы.