2020-03-28T11:57:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В аэропорту Уфы рассказали, как проверяют на коронавирус прибывающих пассажиров

Медики и сотрудники воздушной гавани работают очень оперативно
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Обязательную проверку проходят все прибывшие из-за рубежа пассажирыОбязательную проверку проходят все прибывшие из-за рубежа пассажиры
Изменить размер текста:

В уфимском аэропорту в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции принимаются беспрецидентные меры безопасности. Всех прибывающих из-за границы пассажиров обязательно тестируют на признаки заболевания, провеяют им температуру тела и берут анализы. Пока обязательную проверку проходят только граждане, прилетевшие по международным линиям.

В пресс-службе аэропорта Уфы отмечают, что прилетевших внутренними рейсами тоже проверяют медики, но в добровольном порядке.

- Уфа один из немногих аэропортов, где это происходит. Но проверка добровольная. Ни у Роспотребнадзора, ни у Минздрава нет нормативных документов для того, чтобы проверять всех независимо от того хотят они этого или нет. Большинство пассажиров действительно сдают этот анализ, но есть и те, кто демонстративно идёт мимо, - пишет в социальных сетях руководитель пресс-службы воздушной гавани Татьяна Ризван.

По словам представителя аэропорта, сама проверка довольно простая. Всем пассажирам дают специально подготовленные анкеты, которые необходимо заполнить. Их получают либо прямо на борту воздушного судна, длибо в зале прилета. Затем в зале выдачи багажа у пассажиров берут анализы медики.

Анализы берут около пункта выдачи багажа. Фото: Татьяна Ризван

Анализы берут около пункта выдачи багажа. Фото: Татьяна Ризван

- В течение нескольких дней, если проба положительная, вам позвонят врачи. Если анализ отрицательный, звонка не будет, - поясняет Татьяна Ризван.

Также всем прибывающим в международный аэропорт Уфы замеряют температуру тела.

- Даже если вы не видите сотрудника с термометром, в зале установлены стационарные тепловизоровы и вас проверят, поверьте. Если температура повышенная, то вас осмотрят в медсанчасти аэропорта и скорее всего госпитализируют до получения результатов проб на коронавирус, - отмечает представитель воздушной гавани.

Недавно неизвестно откуда возникли слухи, что всех прибывших пассажиров проверяют на наличие гражданство сотрудники полиции. Якобы, они останавливают на выходе и требуют паспорт. В пресс-службе аэропорта Уфы категорически отрицают эти слухи.

- Никаких демонстративных вызовов бригад, никаких проверок полиции на гражданство нет, - подчеркнула Татьяна Ризван.

По ее словам, сейчас в воздушной гавани и правда много медицинских работников. Но такое количество людей в защитных костюмах попросту необходимо, чтобы ускорить процедуру проверки.

- Для понимания, сегодня ночью у 335 пассажиров все формальности с паспортами, анализы и заполнение данных заняло 1 час 6 минут. И мы и медики в этих условиях доказали, что умеем работать быстро, - заявила представитель аэропорта Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Министр здравоохранения Михаил Мурашко: Коронавирус внутри страны! Откажитесь от пикников и не пейте чай с бабушкой
Российский министр впервые обратился к жителям страны через модную соцсеть TikTok и на канале «КП» рассказал, как избежать удара опасной инфекции [видео]
Врач-инфекционист рассказал: Может ли понадобиться вторая неделя изоляции на карантине из-за коронавируса
Следующую нерабочую неделю многие восприняли как каникулы. Натурально! Резко подскочила продажа билетов в Сочи, Кисловодск, Крым. За границу-то нельзя, так хоть куда-нибудь. А между тем врачи говорят о том, что расслабляться вообще не время
Новости 24
В Башкирии началось производство защитных комбинезонов для борьбы с коронавирусом
Стало известно о состоянии заболевших коронавирусом в Башкирии
В Башкирии с подозрением на коронавирус в больницах находятся 92 человека
В Башкирии продавцы мясом из соседнего региона подхватили коронавирус и торговали на рынке в Сибае
Жители Башкирии осадили аптеки в поисках медицинских масок
В Башкирии пара молодоженов погибла под колесами легковушки через неделю после никаха
В минтруда Башкирии рассказали, что ждет вахтовиков в выходную неделю
В Башкирии бизнесмен пожертвовал для городской больницы два аппарата ИВЛ
В жуткой аварии на трассе в Татарстане погиб известный актер из Башкирии Ильшат Агеев
По всей Башкирии ввели карантин для людей старше 65 лет
В Башкирии медведи выходят из спячки и покидают берлоги
В Башкирии закроют все торговые центры и салоны красоты из-за распространяющегося коронавируса
В Уфе уже четвертый месяц не могут найти пропавшего 17-летнего подростка
«Будьте честны сами с собой!»: Каринэ Хабирова попросила жителей Башкирии носить защитные маски
«В следующий раз там окажется ребенок!»: уфимец спас собаку, которая провалилась в заброшенный погреб
Отсутствие женщин на вечеринке в Башкирии стало причиной поножовщины
ГИБДД Уфы изменила режим работы из-за коронавируса
ВТБ готовится продолжить обслуживание карт с истекшим сроком действия
О банковских операциях и порядке гашения кредитов
В Башкирию завезли сотни тысяч медицинских масок: их продажа в одни руки ограничена