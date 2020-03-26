В Башкирии за год стали меньше грабить, но чаще требовать взятки

На днях в Госсобрание-Курултай Башкирии пришли глава регионального МВД Роман Деев и прокурор республики Владимир Ведерников. Оба отчитались о работе ведомств за прошлый год и рассказали о том, как обстоят дела в сфере борьбы с преступностью.

ПОЛИЦИЯ ПОМОГАЕТ ДЕПУТАТАМ

Первым перед башкирскими парламентариями выступил генерал-лейтенант полиции, министр внутренних дел Башкирии Роман Деев. Он подчеркнул, что за 2019 год МВД по Башкирии приняло участие в принятии 10 региональных законов. Из них четыре касались изменений в кодексы «Об административных правонарушениях» и «О безопасности дорожного движения».

Например, в прошлом году при участии башкирской полиции депутаты Курултая приняли законы о запрете парковки перед контейнерными площадками во дворах, о запрете парковки на газонах и эвакуации автомобилей нарушителей. Также МВД по Башкирии содействовали в принятии закона о применении тахографов, которые должны контролировать режим работы и «сна» водителей на маршрутках. Не забыл Деев упомянуть роль полиции в принятии закона против снюсов и новых ограничениях по продаже спиртного.

Глава МВД Башкирии Роман Деев рассказал депутатам о работе ведомства в 2019 году.

ГРАБИТЬ СТАЛИ МЕНЬШЕ

- В прошедшем году на территории Башкирии сохранилась тенденция к снижению числа разбойных нападений, грабежей, краж всех форм собственности, угонов автотранспорта, - заявил в своем докладе министр внутренних дел республики.

По словам Романа Деева, всего в 2019 году были привлечены к ответственности 140 лидеров и активных сообщников преступных организаций, которые совершили в свое время 172 преступления.

- Благодаря слаженным действиям направлены в суд уголовные дела в отношении участников криминальных групп, причастных к разбойным нападениям, кражам и угонам на территории городов Мелеуз, Стерлитамак, Салават, Кумертау, изобличенных в незаконном лишении свободы граждан, нанесших мошенническими действиями в сфере автострахования, - подчеркнул Роман Деев.

БОРЬБА С НАРКОТИКАМИ И КАЗИНО

По данным МВД по Башкирии за прошлый год были установлены виновные в совершении более 28 тысяч преступлений. Убедительных успехов башкирские полицейские достигли в борьбе с наркобизнесом – зафиксировали более 5 тысяч наркопреступлений. С улиц городов и сел республики изъяли 160 кг запрещенных веществ.

- Ликвидированы около 100 нелегальных клубов, изъято свыше 1,5 тысяч единиц автоматов. Закрыто 4 подпольных казино в Уфе и Стерлитамаке. Возбуждено 22 уголовных дела, - рассказал Роман Деев о борьбе с незаконным игорным бизнесом.

Кроме того, МВД по Башкирии участвует в решении проблем с обманутыми дольщиками. По словам Романа Деева, в 2019 году полиция расследовала 22 уголовных дела в отношении нечестных застройщиков, семь из которых было направлено в суд.

«ЗЕЛЕНЫЙ ЗМИЙ» ПРОИГРЫВАЕТ

Башкирская полиция в прошлом году активно боролась с продажей и производством суррогатного алкоголя. В своем докладе глава республиканского МВД подчеркнул, что благодаря ограничениям продажи спиртного в праздничные дни смертность от алкоголя сократилась на две трети. Сейчас этот показатель самый низкий среди регионов Приволжского федерального округа. В свою очередь, полицейские активно взялись за борьбу с торговцами «паленого» алкоголя.

- В прошлом году было выявлено 129 таких преступлений и около 3,5 тысяч административных правонарушений. Сотрудниками полиции изъято более 70 тысяч литров суррогата. Закрыто 8 подпольных цехов, - подчеркнул генерал-лейтенант полиции Роман Деев.

НА СТРАЖЕ СПОКОЙСТВИЯ

Подводя итоги работы подразделений МВД по Башкирии, Роман Деев отметил, что определенных успехов добились в своей работе сотрудники патрульно-постовой службы.

- В истекшем году сотрудниками ППС раскрыто около 3-х тысяч преступлений, в том числе 11 убийств, 126 грабежей, 18 разбойных нападений. Задержано свыше 130 тысяч правонарушителей, - заявил министр.

ПРОКУРОР ДОКЛАДЫВАЕТ

Вслед за министром МВД по Башкирии с докладом о работе надзорного ведомства выступил прокурор республики Владимир Ведерников. Он подчеркнул, что за прошлый год прокуратура Башкирии выявила более 200 тысяч нарушений закона, среди которых 82 тысячи нарушений федерального законодательства.

Владимир Ведерников обратил особое внимание на проблемы с выплатой зарплаты в республике. По данным ведомства, в прошлом году после вмешательства прокуроров работникам выплатили долги по зарплате на сумму почти в 800 млн рублей. По материалам надзорных проверок возбудили 46 уголовных дел.

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников впервые представил доклад в парламенте республики

- Во взаимодействии с органами власти разрешена проблема 11 долгостроев, восстановлены права 963 участников долевого строительства. Благодаря прокурорскому реагированию в прошедшем году снесено более 130 расселенных домов, устранены строительные недостатки в многоквартирных домах, предназначенных для переселенцев, - заявил Ведерников.

ЗАЩИТА ПРАВ

Среди самых актуальных проблем, на которые реагировали в прошлом году сотрудники прокуратуры – нарушения прав инвалидов, детей, а также не качественная медицинская помощь и отсутствие лекарств для тех, кому они положены.

-Традиционно под пристальным вниманием находится вопрос соблюдения жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Расследуются 4 уголовных дела, в том числе возбужденные по результатам прокурорских проверок, по фактам предоставления сиротам жилых помещений, не отвечающих техническим нормам, и халатности чиновников, - подчеркнул Владимир Ведерников.

Согласно докладу прокурора Башкирии, в прошлом году надзорное ведомство помогло вернуть долги местным предпринимателям на сумму около 220 млн рублей. Но защита бизнеса эти не ограничилась: прокуратура отклонила каждое седьмое предложение контролеров и отказала в согласовании каждой третьей внеплановой проверки.

ВЗЯТКИ ДАЮТ ЧАЩЕ

Что касается борьбы с коррупцией, то и здесь прокуратура движется семимильными шагами. Так, в 2019 году к четверым чиновникам предъявили судебные иски, по которым они обязаны вернуть в казну более 44 млн рублей.

Прокурор Башкирии Владимир Ведерников также заявил, что в прошлом году количество взяток, по сравнению с 2018 годом возросло на 15%. Так, прокуроры выявили 1 051 коррупционное преступление, среди которых 118 – факты получения взяток.

- Прокуроры выявили более 109 тысяч нарушений в деятельности правоохранительных органов республики, дополнительно поставлено на учет почти 2 тысячи преступлений, внесено 8 тысяч актов реагирования, к дисциплинарной ответственности привлечено более 6,5 тысяч должностных лиц, - отметил прокурор Башкирии.

По данным надзорного ведомства, в прошлом году прокуроры выявили более семи тысяч нарушений федеральных законов о безопасности. В своем докладе Владимир Ведерников подчеркнул, что органами прокуратуры вынесено почти 1900 представлений, к ответственности привлекли более двух тысяч виновных лиц. В суд направлено 800 заявлений.

Не маловажную роль в работе прокуратуры Башкирии играют личные обращения жителей республики. Так, за 2019 год в ведомство поступило более 118 тысяч обращений, что на 12 процентов больше, чем годом ранее.