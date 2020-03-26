Власти Башкирии рассказали, как будут бороться с коронавирусом

На днях в башкирском Белом доме состоялось экстренное заседание правительства республики в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава Башкирии сделал несколько важных объявлений о том, что ждет жителей республики в ближайшие дни и даже месяцы.

БЮДЖЕТ ПЕРЕСМОТРЕТЬ

В начале своего выступления глава региона подчеркнул, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции в республике вводятся ограничения на массовые мероприятия, закрыты фитнес-клубы и кинотеатры, отменены занятия в школьных кружках, студенты вузов учатся удаленно, с помощью современных технологий. К тому же, следующая неделя – с 28 марта по 5 апреля, объявлена по всей России выходной с сохранением зарплаты.

- У нас непростая экономическая ситуация и нам бесконечно нужно думать, что с этим делать. Я дал поручение правительству: мы серьезно думаем над изменением бюджета. Я обращаюсь к нашим жителям – да, нам придется потерпеть. Многие социальные проекты, в частности, стройка, будут остановлены. Я поручаю всем главам муниципалитетов – приступить к пересмотру своих бюджетов, - подчеркнул Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что те стройки, которые уже идут, власти планируют завершить.

ПОЖИЛЫМ ЛУЧШЕ ОСТАТЬСЯ ДОМА

Власти Башкирии подготавливают специальное распоряжение, согласно которому всем жителям республики старше 65 лет будет запрещено появляться в общественных местах. Пока эти меры носят рекомендательный характер.

Что касается школьников, то глава Башкирии объявил, что каникулы продлены до 6 апреля, после чего учеников переведут на дистанционное обучение. К тому же, начиная со следующей недели, в республике закроются все детские сады. Останутся только «дежурные группы» для тех детей, у кого родители вынуждены работать, несмотря на выходные, из-за своего графика.

- Группы будут разновозрастные, эпидрежим будем полностью соблюдать, - заявил министр образования Башкирии Айбулат Хажин.

ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХОДИТ

По данным минздрава Башкирии на 26 марта в регионе было зарегистрировано 4 подтвержденных случая заражения новой коронавирусной инфекцией. На данный момент в больницах с подозрением на коронавирус находятся 64 человека, в том числе 6 детей.

- В рамках взаимодействия с МВД получена информация, что всего на территорию республики в последнее время прибыли более 20 тысяч человек. С начала марта выданы листы нетрудоспособности по карантину, всего 1677, - заявил Максим Забелин.