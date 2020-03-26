Коронавирус в Башкирии, новости на 27 марта 2020 года: что известно на данный момент

«Комсомолка» продолжает следить за ситуацией по коронавирусу в Уфе и Башкирии. На брифинге минздрава по состоянию на 26 марта стало известно, что количество заразившихся остается на прежнем уровне – их всего четыре. Напомним, что среди них 51-летний мужчина, 50-летняя и 35-летняя женщины и 13-летний ребенок. Под подозрением по-прежнему остаются 64 человека, из которых десять – дети. На карантине находятся 2072 человека, заявил министр здравоохранения Максим Забелин. Всего на сегодняшний день в Башкирии исследован биологический материал от 2610 человек.

37 ЧЕЛОВЕК ОШТРАФУЮТ

На совещании в правительстве Башкирии 26 марта сообщили, что как минимум 37 жителей Башкирии привлекут к ответственности за нарушение режима самоизоляции после возвращения из стран-очагов коронавируса. Со слов представителя Роспотребнадзора, рабочая группа по противодействию новой коронавирусной инфекции проводит ежедневные обходы жителей республики, прибывших из иностранных государств.

- В период с 21 по 23 марта были составлены акты – сейчас ведется обработка этих материалов для решения вопроса о возбуждении дел в отношении тех лиц, нарушивших 14-дневный срок самоизоляции. Предварительно принято решение о возбуждении вышеуказанных дел в отношении 37 граждан республики, – сообщил Александр Жеребцов.

На них составят протоколы после того как они выйдут из самоизоляции. Радий Хабиров, комментируя доклад представителя Роспотребнадзора отметил, что «у нас невысокий уровень дисциплины тех, кто вернулся из-за рубежа и с высочайшей долей вероятности является инфицированным». Он попросил сотрудников правоохранительных и надзорных органов активно проводить работу по выявлению людей, нарушивших режим самоизоляции.

ОСВОБОЖДАЮТ БОЛЬНИЦЫ

В Демской больнице Уфы в данный момент освобождаются палаты и выписывается часть пациентов, а закрытию подлежат отделения хирургии, гинекологии и травматологии. Учреждение готовится к перепрофилированию под госпиталь для больных коронавирусной инфекцией. Отмечается, что тяжелобольные останутся в больнице, их никуда переводить не планируют. Рассматривается вариант, при котором лечащие сотрудники будут жить на территории учреждения.

- Определена госпитализация пациентов по экстренным показаниям, а также медорганизации для дальнейшего долечивания в круглосуточном стационаре. Все мероприятия проводятся в соответствии с правилами развертывания инфекционного госпиталя, – сообщили в здравоохранительном ведомстве.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАКРЫВАЮТ КАФЕ И ТЦ

От жителей республики представителям Роспотребнадзора поступил вопрос – почему не закрывают кафе и торговые центры.

Олег Мавлютов прокомментировал, что «закрытие этих учреждений не предусмотрено ни в одном документе ведомства и ни в одном документе указа главы республики».

- И рестораны, и ряд других учреждений не относятся к потенциально опасным объектам, - сказал Мавлютов. – Взять тот же столик в кафе, он рассчитан на четырех человек, то есть контакт минимальный. А у нас нельзя проводить мероприятиями с количеством от 50 человек.

КОГДА БУДУТ МАСКИ

Максим Забелин сообщил, когда и сколько масок поступит в республику. Поставка ожидается уже на днях.

418 тысяч масок предоставит федеральная фирма «Дельрус» по заказу «Башфармации». Их распределят между медучреждениями, министерствами, ведомствами и организациями, работающими в общественных местах. Остальную часть развезут по «Госаптекам». С компанией ведутся переговоры о дополнительных поставках. 30 марта в регион "приедут" еще 700 тысяч турецких медицинских масок.