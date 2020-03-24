«У меня все хорошо»: заразившаяся коронавирусом жительница Башкирии рассказала о своем состоянии

Накануне в Башкирии как гром среди ясного неба прозвучала новость: в республике появились первые зараженные коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в своих социальных сетях заявил глава региона Радий Хабиров. Как стало известно «Комсомолке», одной из заболевших стала уроженка города Дюртюли Лейсан Х. Она подхватила вирус во время поездки в Европу со своей старшей сестрой. Ранее сообщалось, что заболевшие женщины мать и дочь, но это оказалось не так.

В краткой беседе с «КП-Уфа» Лейсан рассказала о своем состоянии.

- Я рада, что вы проявляете беспокойство. Скажу вам только пару слов: у меня все хорошо, температура 36,6. Пожалуйста, больше не беспокойте меня, - сказала женщина.

Напомним, по данным регионального Роспотребнадзора, она и ее родственница уехали в путешествие по Европе 8 марта. По возвращении, 14 марта, они сдали анализы. И только во вторник, 24 марта, пришли результаты – тест на коронавирус COVID-19 оказался положительным. Сейчас заразившиеся находятся под круглосуточным наблюдением в инфекционной больнице Уфы.

Напомним, до недавнего времени в Башкирии не подтверждались случаи заражения. Помимо двух женщин из Дюртюлей, коронавирус подхватил 51-летний мужчина из Уфы. Он в последнее время часто летал в Москву по делам.

В связи с тем, что в регионе появились первые заболевшие, ежедневный брифинг, который проводит для прессы минздрав Башкирии, прошел раньше обычного. Там министр здравоохранения Максим Забелин заявил, что распространение новой коронавирусной инфекции находится под контролем медиков и санитарных врачей. Им оказывают помощь и содействие специалисты эпидемиологи и другие службы.