Количество зараженных коронавирусом в Уфе на 24 марта 2020 года: двое заболевших приехали из Франции

Количество зараженных коронавирусом в Уфе увеличилось до трех человек. Сегодня, 24 марта, неутешительные новости сообщил утром Радий Хабиров. Один заболевших - уфимец, а женщины - жительницы Дюртюлей, мать и дочь. Они вместе были 8 марта в туристической поездке в Европе.

- Вернулись через Москву в Уфу. Третий больной 51 года рождения. Обратился 19 марта в больницу. Он постоянно ездил в Москву, - рассказал представитель Роспотребнадзора.

Со слов главы, они находятся в больницах под пристальным наблюдением врачей, их состояние стабильное, ухудшений не наблюдается. Поводов для паники нет – больные изолированы, всех, с кем они общались, начали отрабатывать еще до подтверждения болезни.

Сейчас задача властей сделать все, чтобы вирус не распространился дальше: закрыты кинотеатры, бассейны, продлены школьные каникулы. Многие сотрудники офисов ушли на удаленную работу. Меры будут усилены.

Аэропорт «Уфа» перешел на усиленное обследование граждан, прибывших из зарубежных государств. Минувшей ночью был обследован рейс из Анталии со 140 пассажирами на борту.