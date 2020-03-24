В Башкирии подтвердили первые три случая заражения коронавирусом

Сегодня, 24 марта, стало известно, что в Башкирии подтвердились первые случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Информацию официально подтвердил глава республики Радий Хабиров.

- У нас появились первые трое инфицированных Covid19. Как мы и ожидали - двое прибыли из-за рубежа, еще один уфимец регулярно по работе ездил в Москву. Все - уже изолированы, их контакты - отрабатываются в соответствии с установленными регламентами, которые мы ввели в действие еще до подтверждения диагнозов, - заявил глава республики.

Первые официальные подробности о первых зараженных появятся после 14:00. На настоящий момент известно, что все они находятся под полным присмотром медиков.

Ранее сообщалось, что в регионе заболевших нет. Так, вчера вечером, 23 марта, на брифинге минздрава Башкирии власти республики сообщали, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах находятся 59 человек, из них пятеро детей.

Меры профилактики вирусных инфекций.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, в республике есть все необходимые ресурсы для того, чтобы предотвратить распространение вируса. Он подчеркнул, что тех, кто приехал в республику из других стран, но не стал уходить на добровольный карантин, власти будут находить и наказывать по всей строгости закона. Ранее он потребовал наказать известную блогершу, которая приехала с отдыха в Таиланде, но проигнорировала меры предосторожности и отказалась самоизолироваться.

Также Хабиров посоветовал жителям Башкирии следовать инструкциям по безопасности.

- Следуйте инструкциям и все закончится с минимальными последствиями, - написал Хабиров у себя в социальных сетях.

Напомним, что до последнего времени в Башкирии не было случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в отличие от соседних регионов. Вплоть до вторника, 24 марта, считалось, что республика находится «в окружении» регионов, где выявили заболевших Covid19.

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