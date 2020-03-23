Коронавирус в Башкирии, новости на 24 марта 2020 года: что известно на данный момент

Минздрав Башкирии провел очередной брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в регионе. По состоянию на вечер 23 марта подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции на территории Башкирии нет.

- С подозрением на коронавирусную инфекцию в стационарах республики находятся 59 человек, из них 5 детей. Это граждане республики, которые обратились за медицинской помощью с подозрением на ОРВИ, — сообщил руководитель Минздрава Башкирии Максим Забелин.

Главный врач уфимского Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак добавила, что по состоянию на 23 марта на коронавирус в Башкирии обследовали 1962 человека - все результаты отрицательные.

НОВЫЕ ЛАБОРАТОРИИ

Анализы на новую коронавирусную инфекцию в Башкирии будут проводить в семи новых лабораториях. Они открылись на базе минздрава Башкирии, в Центре СПИДА, РКБ им. Куватова, 21-й больнице, больнице скорой медицинской помощи, а также в больницах Нефтекамска и Стерлитамака.

Однако просто прийти туда и сдать анализы не получится - направление должен выдать врач, наблюдающий пациента. Приоритет получат жители Башкирии, вернувшиеся из-за рубежа. Но проверить на коронавирус могут и тех, кто за границей не был, если у лечащего врача будут основания для направления на подобный анализ.

Эти анализы будут бесплатны для жителей Башкирии. Их результаты можно будет узнать в поликлинике или в личном кабинете на портале госуслуг.

ЖДАТЬ ЛИ ПРОВЕРОК НА ВОКЗАЛАХ

Люди, прибывающие в Башкирию на самолетах, по-прежнему, волнуют медиков больше всего. Однако не исключено, что скоро проверять начнут и тех, кто путешествует на поездах. Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативке в правительстве поручил проработать и это направление.

По словам главного врача Башкирии Максима Забелина, в ближайшее время власти намерены "определиться с дополнительными точками локаций" - никаких конкретных дат пока нет. Он отметил, что в первую очередь проверять все же будут аэропорты, так как коронавирус в основном завозят в страну из-за рубежа, а поезда обслуживают направления в пределах страны.

УЧИТЬСЯ ПРИДЕТСЯ, ХОТЬ И ДИСТАНЦИОННО

Школы Башкирии остаются на каникулах до 1 апреля, а со 2-го апреля учащиеся начинают обучение в дистанционном формате: с помощью тех или иных интернет-порталов.

Замминистра образования и науки Башкирии Ильдар Мавлетбердин уточнил, что Минобрнауки не навязывает школам какого-то конкретного портала - они вольны выбирать те ресурсы, на которых привыкли работать.

Для районов, где возможности обучаться по интернету нет, предусмотрены альтернативные варианты. Школьникам будут передавать кейс-задания через мессенджеры или в бумажной форме, либо в учебных заведениях организуют работу дежурных групп, где учиться будут не более 15 детей одновременно.

По словам Ильдара Мавлетбердина, дистанционное обучение будет контролироваться также, как и очное: учителя будут вести электронный журнал с оценками и учитывать посещаемость занятий. Оценки за этот период повлияют на итоговые оценки за полугодие и год.