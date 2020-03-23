Пойманные на воровстве нефти в Башкирии преступники отделались мягкими приговорами

Каждый год деловые издания публикуют перечень перспективных рынков для открытия бизнеса. В них обозначены наиболее доходные «ниши», в которых можно быстро заработать – от космических технологий до продажи бытовой техники. Только вот трое жителей Татарии, пожелавших обогатиться по-быстрому, не стали заморачиваться советами экспертов.

Куда более выгодным им представлялся проект по «добыче» углеводородов, и не важно, что на пути к финансовому Олимпу нужно было преступить с добрый десяток уголовных статей. Новоявленные «предприниматели» решили врезаться в проходящий по территории Башкирии нефтепровод. А далее – дело техники. Подыскали пустующий склад, проложили под землей шланг до нефтепровода, сделали в него незаконную врезку… И приготовились считать доход. Двадцать пять тонн краденой нефти они сумели сбыть в Самарской области. Во время вывоза следующей партии их взяли с поличным.

ОТДЕЛАЛИСЬ ИСПУГОМ

В феврале 2020 года Бижбулякский районный суд вынес нефтяным ворам приговор. Но его мягкости удивилась вся общественность. Достаточным наказанием для одного из них суд счел два года в колонии. Остальные и вовсе, можно сказать, отделались испугом – по два с половиной года условно, плюс по 90 тысяч штрафа для каждого.

Как могло получиться, что преступники, на счету которых кража нефти на сумму почти в миллион рублей, повреждение нефтепровода и создание угрозы экологического ЧП, отделались такими мягкими последствиями? На этот сложный вопрос ответа нет, а сама эта история показательна, так как описывает всю сложность ситуации, которая сложилась в России с хищениями нефти и нефтепродуктов из трубопроводов.

ПРОДОЛЖАЮТ ВОРОВАТЬ

Сегодня наша страна по объемам хищений нефти занимает четвертое место в мире за Мексикой, Нигерией и Ираком. Внутри России есть регионы-«передовики» – до недавнего времени в их число входили Дагестан, Самарская и Ленинградская области, сейчас пальму первенства уверенно держит Подмосковье. Башкирия по количеству обнаруженных врезок в магистральные трубопроводы входит в первую дюжину.

«Одиночка» среди нефтяных воров – это исключение: чтобы устроить врезку и организовать продажу ворованной нефти, нужно вложить немалые деньги. Так что само наличие незаконных врезок говорит о существовании в регионе организованной преступности с солидными ресурсами.

Ловят ли преступников? Да. Вот только из десятков уголовных дел, возбужденных по факту незаконных врезок, до судов доходят единицы. На единицы идет и счет тех, кто приговорен к отбыванию тюремного срока. Гораздо чаще суд просто ограничивается штрафом или условным сроком. Очень уж широк диапазон наказаний за одно и то же преступление. Например, ст. 215.3 п. 2 УК РФ, за самовольное подключение к магистральным нефте- и нефтепродуктопроводам предусматривает штраф в 200 тысяч рублей, или 400 часов исправительных работ, или 4 года лишения свободы… И тут возникает вопрос – что такое штраф в две сотни тысяч рублей для тех, кто только на шланги для устройства врезок тратит в разы больше? Но даже такое наказание, как правило, получают исполнители, те, кого поймали за руку. Организаторы же остаются в стороне.

Мягкий приговор, вынесенный Бижбулякским судом – не разовое, случайное «отклонение от нормы», а часть обычной картины. Безнаказанность, как известно, рождает новые преступления. Пока данная проблема не будет решена, криминальные врезки в трубопроводы будут продолжаться, а таких дел будет становиться только больше. Не повод ли это судебным властям задуматься? Может, действительно, мы делаем что-то не так и пора изменить правила игры?