«Простудилась, а потом узнала про рак»: молодая уфимка борется со смертельной болезнью

В начале прошлого года 34-летняя Аделина Ямалтдинова столкнулась со страшной болезнью – женщина узнала, что у нее рак. На фоне простуды у нее образовался отит, после – стала жаловаться на недомогание, головокружения. Аделина сдала анализы, и их показания были не в норме. Сделав еще несколько исследований, врач поставил неутешительный диагноз – острый миелоидный лейкоз. Уже целый год она борется с онкологией и верит, что победит. Совсем скоро она поедет в Санкт-Петербург на трансплантацию костного мозга (берут донорские стволовые клетки и пересаживают их пациенту – Ред.), но вопрос с донором пока остается открытым.

- Сейчас я нахожусь в РКБ им. Куватова в Уфе, прохожу поддерживающее лечение. Мои анализы уже в Петербурге, там, в клинике им. Р. М. Горбачевой мне предстоит следующий этап лечения – трансплантация костного мозга. Мой родной брат сдал анализы, чтобы узнать, подойдет ли он ко мне как донор, но выяснилось, что он подходит всего на 50%, поэтому поиски донора продолжаются, - говорит Аделина.

Сначала женщина никому не рассказывала о своей болезни – лечилась, ходила на процедуры. Но, как известно, на лечение нужны немаленькие деньги, тогда уфимка решилась открыть сбор средств.

ПОНАЧАЛУ СКРЫВАЛА ОТ ВСЕХ

- Я сразу сказала своим родным – никаких кредитов. А когда опубликовала свою историю и реквизиты, я получила такой мощный отклик от людей. Столько человек начали откликаться на мою просьбу, что я не ожидала этого. Столько людей подключились, чтобы распространить информацию, я была и есть в сторисах очень крупных блогеров, и это так круто. Мои карты активно пополняются, и я благодарю Бога, что меня окружают такие отзывчивые, добрые, внимательные люди, которые готовы помочь любым способом – финансово, информационно и морально! – написала Аделина в Инстаграме после того, как на операцию удалось собрать 500 тысяч рублей за четыре дня.

Аделина уверена, что сможет побороть болезнь и выдержать все испытания. Ее сейчас поддерживают родные и близкие, братишка, родители и любящий супруг. До больничного она больше 10 лет работала логопедом. Уфимка очень надеется вылечиться и продолжить заниматься любимым делом.

- Из отделения не выпускают, в корпуса никого не впускают. Передачи только через приёмный покой дежурному администратору, а дальше к нам в отделение. С таким серьезным отношением очень рада, что смогла сюда попасть и, что лечение мое продолжается, несмотря на всю эту ситуацию с короновирусом, - сказала Аделина о нынешнем лечении.

Женщине еще понадобятся деньги для реабилитации. Если вы хотите ей помочь, это можно сделать переводом средств на карту Сбербанка.

Сбербанк 2202 2003 3298 3095 – Ямалтдинова Аделина Винеровна.