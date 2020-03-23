2020-03-23T15:45:08+03:00
Происшествия

В Уфе следователи возбудили уголовное дело в отношении парня с бомбой, которого ликвидировала ФСБ

27-летнего убитого уфимца обвиняют в незаконном хранении оружия и покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов
Инга НОВИЦКАЯ
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На месте работали следователи, криминалисты и сотрудники ФСБ. Фото: НАКНа месте работали следователи, криминалисты и сотрудники ФСБ. Фото: НАК
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В минувшую субботу, 21 марта, на въезде в Уфу проводилась настоящая спецоперация – с силовиками в масках, оцеплением, стрельбой и взрывом. Все началось с того, что около семи часов вечера на Демском шоссе сотрудники правоохранительных органов попросили остановиться белую «Тойоту», но водитель, вместо того, чтобы подчиниться требованию, сбавить скорость и прижаться к обочине, начал стрелять по стражам порядка. Правоохранителям ничего не оставалось, как открыть ответный огонь и нейтрализовать преступника.

Подозреваемый открыл огонь, поэтому пришлось его нейтрализовать. Фото: НАК

Подозреваемый открыл огонь, поэтому пришлось его нейтрализовать. Фото: НАК

В МАШИНЕ ОБНАРУЖИЛИ САМОДЕЛЬНОЕ ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

На оцепленной дороге тут же образовалась огромная пробка, а очевидцы делились своими версиями происходящего. Сначала ходили слухи, что подстрелили какого-то высокопоставленного чиновника, потом, что задержали уфимских криминальных авторитетов с крупной суммой денег. В республиканских МВД, СК, ФСБ и МЧС поначалу отказывались комментировать информацию, и лишь через несколько часов в Национальном антитеррористическом комитете прокомментировали случившееся.

- Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить легковой автомобиль, в котором ехал вооруженный мужчина. На требование сложить оружие и сдаться он открыл огонь, — уточнили в НАК.

Также стало известно, что при обыске в салоне иномарки силовики обнаружили боевой пистолет и самодельное взрывное устройство в дорожной сумке , которое могло сдетонировать в любой момент. Самим же подозреваемым в подготовке теракта оказался 27-летний Бекзат С. (имя изменено – Ред.)

На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа в составе следователей и следователей-криминалистов, а также саперы, которые приняли решение подорвать устройство прямо в машине, предварительно перекрыв шоссе.

В салоне иномарки силовики нашли пистолет и самодельную взрывчатку. Фото: НАК

В салоне иномарки силовики нашли пистолет и самодельную взрывчатку. Фото: НАК

«ОКАЗАЛСЯ НЕ В ТО ВРЕМЯ И НЕ В ТОМ МЕСТЕ»

Конечно, нашлись и те, кто обвинил силовиков в чудовищной ошибке – мол, расстреляли невиновного человека без суда и следствия. Например, подруга Бекзата Алина С. (имя изменено – Ред.) отзывается об убитом исключительно как о «добром и безобидном человеке, не имеющем никакого отношения к боевикам».

- Во-первых, никакой он не мигрант. Родился и вырос здесь в Уфе, всего добился сам. Очень добрый и хороший парень, есть жена и дети. В тот вечер ехал на работу в Дему, там находится его семейное кафе, в машине находился один. Сейчас его жена с детишками не могут поверить в случившееся. Бекзат никогда ни с какими террористами не связывался. Нам скинули фотографию якобы со взрывчаткой, но там ничего не понятно – лежит какая-то сумка на сиденье, и ничего не разберешь. Машину взорвали, никаких следов или улик теперь не найдешь, ничего не докажешь. Мы все уверены, что он просто оказался не в то время и не в том месте, - говорит Алина.

Знакомые подозреваемого в подготовке теракта не верят, что он мог на такое решиться. Фото: НАК

Знакомые подозреваемого в подготовке теракта не верят, что он мог на такое решиться. Фото: НАК

Впрочем, на вопрос, не кажется ли ей странным, почему именно автомобиль его друга вдруг вызвал такой интерес у силовиков, и откуда у мужчины вдруг оказался пистолет, из которого он пытался отстреливаться, уфимка не смогла ответить и поспешила закончить разговор.

А вот большинство комментаторов в соцсетях справедливо подметили, что зачастую родные террористов даже не догадываются, чем на самом деле занимаются примерные сыновья, любящие мужья и примерные отцы.

- К сожалению, иногда даже жены не знают, чем занимаются их мужья, а уж тем более знакомые или соседи. Не думаю, что он бы ходил и рассказывал всем о своих планах, это глупо. Тем более, говорят, что позже в Деме трех его подельников задержали, и они во всем сознались, - пишет Эльвира В.

ОФИЦИАЛЬНО:

По факту случившегося уфимские следователи уже возбудили два уголовных дела по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Незаконное хранение оружия».

Самодельную бомбу саперы решили взорвать прямо в машине. Фото: Роберт Шайхуллин

Самодельную бомбу саперы решили взорвать прямо в машине. Фото: Роберт Шайхуллин

- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - уточнили в пресс-службе регионального следственного комитета. - Ход расследования уголовного дела взят руководителем следственного управления республики на личный контроль.

В Республике Башкортостан нейтрализовали планировавшего теракт бандита.

ИСТОЧНИК KP.RU

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