Подборка ЧП за минувшую неделю в Башкирии

Минувшая неделя в Башкирии выдалась не самой спокойной. Хоть и на территории региона не произошло ни одной смертельной аварии и ни одного пожара, произошла масса других происшествий. «Комсомолка» публикует самые главные ЧП с 16 по 22 марта.

ЗАРЕЗАЛ БЫВШУЮ ЖЕНУ

18 марта в Октябрьском произошло страшное событие – мужчина жестоко убил свою бывшую жену в парке Победы и сбежал. Изверг находился на свободе после совершения преступления пять дней. Его задержали 22 марта в районе обеда, далеко ему скрыться не удалось – полицейские его «взяли» в городе.

В тот злополучный день предполагаемый убийца похитил свою бывшую супругу на «Ладе Калине». Из-за того, что женщина в последнее время жаловалась на угрозы с его стороны, родственники сразу подняли тревогу – обратились в полицию, стали распространять информацию о похищении в социальных сетях.

Но, к сожалению, живой свою родственницу им увидеть не удалось. Рано утром тело 38-летней женщины было найдено в местном парке, бывший возлюбленный ударил ее несколько раз ножом и оставил умирать.

Несчастную похоронили уже на следующий день после ЧП.

Супруги прожили в браке больше 10 лет, родили двоих детей. Сиротами остались 19-летняя дочь и 10-летний сын. Известно, что пара развелась, а бывший муж никак не хотел с этим мириться. Что стало причиной такого жестокого происшествия, предстоит узнать правоохранительным органам.

ТЕЛО НЕИЗВЕСТНОГО ПРОЛЕЖАЛО НА УЛИЦЕ 3 МЕСЯЦА

18 марта рано утром уфимцы наткнулись на страшную находку – под окнами многоэтажки в уфимской Черниковке лежал мертвый мужчина.

Жители дома сразу же вызвали на место сотрудников полиции. Известно, что на трупе были гнилистые изменения – по предварительным оценкам, он пролежал возле дома около трех месяцев. По всей видимости, обнаружить тело удалось только с таянием снега.

По словам источника, сходу личность погибшего установить не удалось. Никаких документов при нем не было. На вид мужчине 45-50 лет, внешне похож на бездомного. Труп был направлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

НАШЛИ ОБГОЛОДАННЫЙ ТРУП МУЖЧИНЫ

В тот же день 18 марта на участке одного из садовых товариществ Уфимского района накануне был обнаружен еще один труп мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские увидели на теле погибшего «следы повреждений дикими животными». Личность мертвеца удалось установить сразу же – при нем было пенсионное удостоверение. Выяснилось, что 65-летний мужчина числился пропавшим без вести аж с конца января текущего года. Известно, что он вышел из дома, расположенного в том же товариществе, и бесследно исчез.

Труп был передан на судмедэкспертизу для установления причины смерти.