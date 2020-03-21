Коронавирус в Уфе, новости на 21 марта 2020 года: что известно на данный момент

В Минздраве Башкирии состоялся очередной брифинг, посвященный профилактике коронавирусной инфекции в Башкирии. По официальным данным, на 21 марта подтвержденных случаев коронавируса в республике нет. В стационарах с подозрением на опасную инфекцию находятся 50 человек, среди которых семь детей. За ними присматривают врачи в соответствии со всеми утвержденными рекомендациями и стандартами, в том числе и зарубежных специалистов.

- На сегодняшний день в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Башкирии проведено около 2,5 тысяч исследований, положительных результатов не выявлено. В республике предусмотрен запас тест-систем для тех, кто находится в стационарах с подозрением или будет прибывать из зарубежных стран, - заверила Анна Казак.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТУРИСТАМ, КОТОРЫЕ НЕ МОГУТ ВЕРНУТЬСЯ НА РОДИНУ?

Из-за пандемии коронавируса все больше стран закрывают свои границы, и туристы оказываются в западне – не могут вернуться на родину. В Госкомитете по внешнеэкономическим связям РБ рассказали, что уже сталкиваются с такими обращениями за помощью и успешно их решают.

- Планируется, что22 марта воздушное пространство над Индией будет закрыто. Всем туристам, которые там остались, и тем, кто застрял в других странах, мы рекомендуем обратиться в российское посольство за помощью. В Министерстве иностранных дел России уже создан кризисный центр, работает круглосуточный многоканальный номер Ростуризма, куда всегда можно обратиться за консультацией, - объяснила и.о. председателя Госкомитета по внешнеэкономическим связям РБ Маргарита Болычева.

По последним данным, сейчас за границей остаются 3210 башкирских туристов – всем им рекомендовано в ближайшие сроки вернуться домой, потому что многие страны закрывают свои границы, и когда их откроют – пока никому неизвестно.

ВСЕ ТУРИСТЫ, ВЕРНУВШИЕСЯ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, ОБЯЗАНЫ САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ

Как объяснили в Управлении регионального Роспотребнадзора, все туристы, вернувшиеся из заграничных поездок, обязаны самоизолироваться, предварительно предупредив об этом по горячей линии Минздрава. Раньше это требование касалось только туристов, вернувшихся из Европы или стран с большим количеством заразившихся опасной инфекцией.

– После звонка на горячую линию по коронавирусу врачи смогут взять вас на полноценное сопровождение на все время карантина. Также вам помогут оформить дистанционно электронный больничный лист. Если будет необходимо, то одиноким лицам и инвалидам мы будем отправлять адресную помощь, - заверили в региональном Минздраве.

Что касается туристов, которые вернулись из-за границы, но не чувствуют себя заболевшими и не контактировавшие с инфицированными – все они в обязательном порядке будут осмотрены врачами. У них измерят температуру и возьмут анализ на коронавирус.

ЧЕГО БОИТСЯ КОРОНАВИРУС, И КАК С НИМ БОРОТЬСЯ?

Также главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в РБ Анна Казак рассказала, что коронавирус, как и любой другой вирус, весьма неустойчивый в окружающей среде. Впрочем, на сухой поверхности и особенно в пыливирус может сохраняться до двух-трех дней, поэтому необходимо минимум дважды проводить в помещении влажную уборку, обрабатывать все поверхности дезинфицирующими и спиртосодержащими средствами, а также как можно чаще проветривать комнаты. Конечно, не стоит забывать тщательно мыть и дезинфицировать руки.

- Что касается карантина, то его стоит отличать от самоизоляции. Карантин – это временное ограничение общения со своими близкими, коллегами и окружающими людьми. Карантин в обязательном порядке предполагает отдельное помещение, в квартире – это отдельная комната. При общении с родными нужно пользоваться защитными масками, не обниматься, не трогать друг друга. Обязательно нужно проветривать комнату, обрабатывать 2 раза поверхности дезинфицирующими средствами, обрабатывать гаджеты, пользоваться отдельной посудой – на протяжении 14 дней. Это прекрасное время для саморазвития: читайте книги, смотрите фильмы, - посоветовала Анна Казак.