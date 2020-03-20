Как защищаются от коронавируса те, кто спасает жизни жителей Башкирии

В Башкирии продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. По требованию главы региона, будут отменены и перенесены все культурные и спортивные массовые мероприятия с численностью более 250 участников, школьников и студентов переведут на дистанционное обучение, а горожанам порекомендовали воздержаться от поездок за границы и в другие регионы страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

Чтобы уберечь себя от заражения, некоторые крупные уфимские компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. А как же защититься от опасных вирусов представителям тех профессий, которые каждый день тесно общаются с людьми? С врачами все понятно: у них есть и маски, и защитные костюмы в случае необходимости, и вообще каждое медицинское учреждение сейчас работает по четкому разработанному алгоритму. «Комсомолка» выяснила, какие меры профилактики коронавируса вводятся для пожарных, спасателей, полицейских и других служб, которые сейчас будут работать в усиленном режиме.

Пока самая надежная защитная экипировка, конечно, у врачейФото: Иван МАКЕЕВ

МЧС: «ПРИ ЗАСТУПЛЕНИИ НА СЛУЖБУ ИЗМЕРЯЕМ ТЕМПЕРАТУРУ КАЖДОМУ СОТРУДНИКУ»

Чтобы защититься от распространения опасной инфекции, сотрудникам республиканского МЧС настоятельно рекомендуют отменить заграничные командировки и поездки, если они не носят неотложный характер или не организованы по поручению правительства.

Также ведомство планирует ограничить до мая проведение плановых проверок на объектах защиты на предмет пожарной безопасности (проверки эвакуационных выходов, пожарных сигнализаций и т.д.).

- Исключение составят только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, - уточнили в пресс-службе экстренного ведомства. - Кроме того, рекомендовано сократить количество проводимых массовых мероприятий, или хотя бы проводить их в видеоформате, или без зрителей. Также приостановлены увольнения курсантов из расположения учреждений.

Позаботились в ведомстве и о том, чтобы сократить количество посетителей. Например, всю необходимую информацию теперь можно получить в СМИ, на официальном сайте или стендах. Время нахождения посетителей ведомства теперь также ограничено.

В качестве дополнительных мер профилактики при заступлении на службу у каждого сотрудника МЧС будут измерять температуру. При повышении температуры или признаках недомогания, сотрудника немедленно отправят к врачу.

- Сотрудникам рекомендовано проводить дезинфекцию помещений, не использовать в служебных помещениях системы кондиционирования и технических систем вентиляции, - добавили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

УФИМСКИМ СПАСАТЕЛЯМ ВЫДАДУТ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ И АНТИСЕПТИКИ

Позаботились о безопасности своих сотрудников, которые каждый день выезжают на вызовы и спасают людей, в Управлении гражданской защиты Уфы. В пресс-службе ведомства рассказали, что все подразделения обеспечены кожными антисептиками и дезинфицирующими средствами. Сотрудникам, которые в силу своей работы постоянно взаимодействуют с людьми, выданы защитные медицинские маски.

Также раз в три часа во всех помещениях подразделений проводится тщательная влажная уборка с применением дезинфицирующих средств и регулярное проветривание.

- Перед заступлением на дежурство обязательно производится ежедневный медицинский осмотр персонала ИДЦ и ПСО с измерением температуры тела, - подчеркнули в пресс-службе ведомства.

В республике проводятся жесткие меры профилактики коронавирусной инфекцииФото: Иван МАКЕЕВ

ДЛЯ ГАЗОВИКОВ ЗАКУПЯТ МАРЛЕВЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МАСКИ

В башкирском отделении Газпрома также подтвердили, что тщательно заботятся о безопасности своих сотрудников, которые совершают обходы по домам: закупают новые многоразовые марлевые маски, каждое утро измеряют температуру, постоянно напоминают о важности мытья рук с мылом, ношения защитных масок.

Чтобы не толпиться в очередях и избежать возможного заражения, горожанам порекомендовали сократить количество визитов в центры обслуживания и использовать дистанционные сервисы. Например, подать заявку на газификацию можно через «Личный кабинет» на сайте www.bashgaz.ru/gaz. Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ, можно зарегистрировавшись на сайте https://мойгаз.смородина.онлайн/login. Любые вопросы можно задать и решить, позвонив в единую справочную службу по номеру 8 (800) 347-88-00. Аварийные заявки принимаются по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Будут ли носить защитные маски полицейские, неизвестно. Зато в ведомстве рассказали, будут ли проводиться профилактические беседы со школьниками и трудовыми коллективами.

- Все службы подразделения МВД по РБ работают в штатном режиме. Мероприятия, которые могут проводиться с участием несовершеннолетних или членов трудовых коллективов, в обязательном порядке будут согласовываться с руководством учебных заведений или предприятий, и учитывать требования учебного или рабочего процесса при необходимости соблюдения профилактических медицинских мер, - прокомментировали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Чтобы убить опасную инфекцию, троллейбусы и трамваи теперь будут дезинфицироватьФото: Мария ЛЕНЦ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ В УФЕ БУДУТ ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ

Позаботятся в Башкирии и о водителях и кондукторах общественного электротранспорта, которые каждый день контактируют с сотнями людей в условиях тесного пространства. Теперь в Уфе трамваи и троллейбусы будут дезинфицировать хлорамином, чтобы предупредить распространение коронавируса. Как уточнил исполнительный директор уфимского МУЭТа Александр Ежков, электротранспорт будет обрабатываться во время заезда в депо, после влажной уборки. При этом сам процесс обеззараживания занимает всего 10-15 минут: сначала обрабатывается потолок, затем стены, окна и двери, а также сидения и поручни. Все сотрудники имеют перчатки и респираторы, а в каждом вагоне расклеены памятки по коронавирусу. При этом сам Ежков уточняет, что такая дезинфекция и другие меры предосторожности будут проводиться ровно до тех пор, пока угроза коронавируса не минует.

Также тщательной обработке подвергнутся и все 238 автобусов «Башавтотранса»: салоны будут обрабатываются дважды в день от потолка до пола специальными хлоросодержащими и дезинфицирующими средствами, которые, по уверению руководства автобусного парка являются «полностью безвредными» для горожан.