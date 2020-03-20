«Верните нам мужей!»: вахтовики из Башкирии не могут попасть домой из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса в мире и стране пострадали и вахтовики из Башкирии, который в данный момент находятся на работе в Новом Уренгое. Как рассказала супруга одного из рабочих, ее мужа вынуждают остаться на вахте на три месяца вместо положенного одного.

Женщина уже обратилась к администрации главы республики и написала жалобу на странице у Радия Хабирова.

- Я пишу от имени всех жен северян! Мы и так их полжизни не видим, а тут еще приказ: их не пустят домой до 20 мая! Как так? Почему же пускаете домой тех, кто отдыхал за границей и привез нам эту заразу, а простых работяг, которые пашут на нашу Родину, оставляете до 20 мая на Севере? А как же те, кто не может поехать на работу до 20 мая? Как и чем они должны кормить свои семьи, платить за ипотеку, кредиты? Север – это же часть РФ, так что за маразм? Очень надеемся на Ваше понимание и поддержку, - написала уфимка Арина Д. (имена здесь и далее изменены – Ред).

- Верните нам мужей домой, - пишет Айсылу.

Женщине ответили, что ее сообщение взято в разработку, и по нему обязательно проведут проверку.

Как рассказала «КП – Уфа» сама Арина, ее 38-летний муж Михаил работает вахтами уже 16 лет.

- Супруг уехал на вахту 13 февраля, должен был вернуться уже через неделю – 27 марта. Мы с дочкой уже на радостях, ждем нашего папу, а тут выходит приказ, что они остаются еще на два месяца, - рассказывает Арина.

В приказе от предприятия, который был подписан 17 марта, указано, что из-за угрозы распространения коронавируса для работников, работающих вахтовым методом организации работ, увеличить на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года продолжительность вахты до трех месяцев. Дома Михаила ждут супруга и трехлетняя дочка.

КОМПЕТЕНТНО

«КП – Уфа» обратились за комментарием к адвокату, чтобы узнать, законны ли действия работодателя.

- Уверен, что никто из них принудительно там не остается. Они явно подписали согласие. Работодатель подготовил для этого все необходимые бумаги, сделал все грамотно. Другое дело – если они не подпишут, их, скорее всего, просто уволят, - сказал адвокат Роман Петров.