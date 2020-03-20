2020-03-20T15:18:59+03:00
Коронавирус Covid-19

«Верните нам мужей!»: вахтовики из Башкирии не могут попасть домой из-за коронавируса

Жены «северян» уже пожаловались главе региона
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
Вахтовики хотят домой к своим женам и детямВахтовики хотят домой к своим женам и детямФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Из-за пандемии коронавируса в мире и стране пострадали и вахтовики из Башкирии, который в данный момент находятся на работе в Новом Уренгое. Как рассказала супруга одного из рабочих, ее мужа вынуждают остаться на вахте на три месяца вместо положенного одного.

Женщина уже обратилась к администрации главы республики и написала жалобу на странице у Радия Хабирова.

- Я пишу от имени всех жен северян! Мы и так их полжизни не видим, а тут еще приказ: их не пустят домой до 20 мая! Как так? Почему же пускаете домой тех, кто отдыхал за границей и привез нам эту заразу, а простых работяг, которые пашут на нашу Родину, оставляете до 20 мая на Севере? А как же те, кто не может поехать на работу до 20 мая? Как и чем они должны кормить свои семьи, платить за ипотеку, кредиты? Север – это же часть РФ, так что за маразм? Очень надеемся на Ваше понимание и поддержку, - написала уфимка Арина Д. (имена здесь и далее изменены – Ред).

- Верните нам мужей домой, - пишет Айсылу.

Женщине ответили, что ее сообщение взято в разработку, и по нему обязательно проведут проверку.

Как рассказала «КПУфа» сама Арина, ее 38-летний муж Михаил работает вахтами уже 16 лет.

- Супруг уехал на вахту 13 февраля, должен был вернуться уже через неделю – 27 марта. Мы с дочкой уже на радостях, ждем нашего папу, а тут выходит приказ, что они остаются еще на два месяца, - рассказывает Арина.

В приказе от предприятия, который был подписан 17 марта, указано, что из-за угрозы распространения коронавируса для работников, работающих вахтовым методом организации работ, увеличить на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года продолжительность вахты до трех месяцев. Дома Михаила ждут супруга и трехлетняя дочка.

КОМПЕТЕНТНО

«КП – Уфа» обратились за комментарием к адвокату, чтобы узнать, законны ли действия работодателя.

- Уверен, что никто из них принудительно там не остается. Они явно подписали согласие. Работодатель подготовил для этого все необходимые бумаги, сделал все грамотно. Другое дело – если они не подпишут, их, скорее всего, просто уволят, - сказал адвокат Роман Петров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Уфе под госохрану взяли новый объект культурного наследия
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
В Уфе из-за коронавируса дезинфицируют автобусы и остановки
Как получить справку для декларации о доходах за одну минуту
Жители Башкирии стали чаще пользоваться банковскими картами и реже снимать наличные
Линус Умарк опроверг информацию о том, что не вернется в расположение «Салавата Юлаева»
Башкирская филармония и телеканал «Башкортостан – 24» проведут концерт-марафон в режиме онлайн «Мы вместе»
Под Уфой обнаружили обглоданный животными труп мужчины
Опыт и профессионализм ГК «Первый Трест» оценили на федеральном уровне!
Стало известно, какой подарок на день рождения хочет Радий Хабиров
В Башкирии ребенок сорвался с крыши жилого дома
Советником Радия Хабирова стал герой и спортсмен, в честь которого назвали планету
Парламент Башкирии наделил фитнес-центры правами и обязанностями
Власти Башкирии объяснили, что делать застрявшим в Индии из-за коронавируса жителям республики
Артистка из Башкирии станцевала в национальном костюме и противогазе назло коронавирусу
Власти Башкирии прогнозируют новый всплеск спроса на продукты
На трассе Уфа-Оренбург столкнулись два грузовика, есть пострадавший
10-летний Алан Хадеев из Уфы попал на шоу «Первого канала»
Полномочия председателя Федерации профсоюзов досрочно прекращены
В Башкирии мошенники предлагают услуги по дезинфекции жилья от коронавируса
Дети из Башкирии застряли в столице Индии, где от коронавируса умерло несколько человек
Ревизоры обвинили блогеров в создании видимости скупки продуктов в Уфе ради хайпа