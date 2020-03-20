2020-03-20T08:50:54+03:00
Общество

«Ничто так не украшает женщину, как материнство»: в уфимской ЖК №2 прошла акция «Весеннее преображение»

Будущие мамы побеседовали с перинатальным психологом, преобразились вместе с профессиональными визажистами и снялись для фотосессии
Яна БАЗЕКИНА
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Все будущие мамы остались очень довольны мероприятием и своим преображениемВсе будущие мамы остались очень довольны мероприятием и своим преображениемФото: Рустем АХУНОВ
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В минувшую пятницу, 13 марта, в уфимской женской консультации №2 роддома №3 прошла акция для будущих мамочек «Весеннее преображение». Мероприятие проводилось в рамках нового проекта «БалаТап», что в переводе с башкирского обозначает «Рожай». Уникальный проект реализуется общественной организацией «Матери Республики Башкортостан» при поддержке региональных министерства семьи, труда и социальных отношений и министерства здравоохранения.

Мероприятие прошло в ЖК №2 роддома №3 Фото: Рустем АХУНОВ

Мероприятие прошло в ЖК №2 роддома №3Фото: Рустем АХУНОВ

- Проект «БалаТап» стартовал впервые, но в течение года у нас запланировано очень много мероприятий в роддомах по всей республике. Цель проекта – сохранение репродуктивного здоровья женщины, подготовка молодежи к созданию семьи и материнству, профилактика абортов и повышение рождаемости. Мы хотим донести до женщин, что вынашивание и рождение ребенка – самое прекрасное, что может быть в жизни, - рассказывает один из организаторов проекта Диана Фаррахова. – Для своего первого мероприятия мы не случайно выбрали именно женскую консультацию №2, потому что уже давно работаем с роддомом №3, прекрасно знаем их бережное и душевное отношение к беременным женщинам. Это одна из лучших медицинских организаций у нас в республике, помогающих женщинам выносить и родить здоровых детей.

«ЖЕНЩИНА ДОЛЖНА НАСЛАЖДАТЬСЯ МАТЕРИНСТВОМ»

Всего в «Весеннем преображении» приняли участие 12 женщин самых разных возрастов, находящихся на 2-3 триместре беременности. Кто-то из них готовится стать матерью впервые, а кто-то готовится к появлению уже третьего малыша. Сначала будущие мамочки прослушали увлекательную лекцию от перинатального психолога, после чего смогли задать свои самые волнующие вопросы и поделиться своими переживаниями.

Сначала женщины прослушали увлекательную лекцию от перинатального психолога Фото: Рустем АХУНОВ

Сначала женщины прослушали увлекательную лекцию от перинатального психологаФото: Рустем АХУНОВ

- Перинатальный психолог рассказал будущим мамам про основы здорового питания во время беременности, напомнил про важность грудного вскармливания, которое обеспечивает крепкий иммунитет малыша. Все свои интересующие моменты по поводу беременности и родов будущие мамочки могли задать как и в общей беседе, так и наедине, - рассказывает Диана Фаррахова.

- Очень важно, чтобы беременность для женщины была не стрессом, а самым счастливым моментом в ее жизни. Наша задача – помочь поднять ей настроение, настроить на позитивный лад, чтобы она наслаждалась материнством, оказать всестороннюю поддержку – добавляет заведующая ЖК №2 Флера Ташбулатова.

«В ОЖИДАНИИ РЕБЕНКА ЖЕНЩИНА ОСОБЕННО КРАСИВА»

После беседы с перинатальным психологом с будущими мамами поколдовали профессиональные визажисты, после чего женщины приняли участие в тематической фотосессии.

- Участие в фотосессии должно было показать женщинам, что именно в ожидании малыша они особенно красивы, что лучшая прическа – здоровые волосы, лучший макияж – здоровый сон, а лучшая фигура – округлившийся животик во время беременности. Каждая женщина потом получила свои фотографии на память, а мы планируем разместить их в соцсетях и сделать наших красоток лицом нашего проекта, - улыбается организатор акции Диана Фаррахова.

Потом с мамочками поработали стилисты, которые сделали им потрясающие прически Фото: Рустем АХУНОВ

Потом с мамочками поработали стилисты, которые сделали им потрясающие прическиФото: Рустем АХУНОВ

Сами участницы остались очень довольными мероприятием и с радостью поделились своими впечатлениями.

- Об акции мне рассказал мой врач акушер-гинеколог, и я с радостью согласилась прийти, хотя особо не представляла, что тут будет происходить. Сегодня я получила ответы на очень важные для меня вопросы насчет грудного вскармливания, почему материнское молоко полезнее смесей. Очень порадовала и фотосессия, и какой образ для меня выбрали визажисты, с нетерпением ожидаю своих фотографий. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия проводились у нас в городе как можно чаще, - говорит 29-летняя уфимка Элина.

... и визажисты, которые сделали женщинам потрясающий весенний макияж Фото: Рустем АХУНОВ

... и визажисты, которые сделали женщинам потрясающий весенний макияжФото: Рустем АХУНОВ

- На мероприятие меня пригласила мой врач, и я сразу согласилась. Хотя я сейчас ожидаю рождения третьего ребенка, вопросов накопилось очень много. Лучше получить на них понятные ответы от специалистов, чем искать информацию в интернете. К тому же, для меня очень важна психологическая поддержка и общение с другими мамочками, - убеждена 30-летняя уфимка Лейсан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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