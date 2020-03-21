Коронавирус в Башкирии, новости на 22 марта 2020 года: что известно на данный момент

На брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в Башкирии рассказали о последних оперативных данных. По состоянию на вечер 21 марта в республике нет подтвержденных случаев заражения COVID-19. Под наблюдением в стационарах региона находятся 58 человек – на 8 больше, чем сутками ранее.

Главврач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак сообщила, что лабораторно были исследованы материалы 1748 человек, у 339 из них внебольничная пневмония. Повторно – то есть на 14-й день наблюдения – взято 275 проб.

«ЕСЛИ ДОБРОВОЛЬНО НЕ ХОТЯТ, ТО ВСЕ РАВНО БУДУТ ИЗОЛИРОВАНЫ»

Одна из основных тем брифинга – уход на 14-дневную самоизоляцию. В первую очередь это касается людей, вернувшихся в Башкирию из неблагоприятных по коронавирусу стран. За последние две недели в республику вернулись 15 тысяч таких туристов. Мера является обязательной – в противном случае придется понести ответственность.

«Факты отказа от самоизоляции в обязательном порядке будут переданы в территориальные органы внутренних дел и управление Роспотребнадзора. За нарушение правил санэпидблагополучия предусмотрена ответственность вплоть до уголовной», – объяснил глава Минздрава РБ Максим Забелин.

«Мы в любом случае получаем информацию о прибывших людях. Если добровольно не хотят, то все равно будут изолированы», – добавила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора Галина Пермина.

В Уфе с сегодняшнего дня специальные группы, состоящие из социального работника и представителя МЧС обходят тех, кто прибыл из-за границы и находится на самоизоляции. Инспекция удостоверяется, что человек действительно сидит дома и выясняет состояние его здоровья.

КАК ОТКРЫТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ ЛИСТ В РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ

Официально трудоустроенные граждане при уходе на самоизоляцию могут получить пособия от Фонда социального страхования. Для этого нужно оформить электронный больничный лист временной нетрудоспособности. Он имеет такую же силу, как и традиционный бумажный аналог. Выдается и действует со дня обращения.

Оформить документ можно, позвонив на «Горячую линию» Минздрава РБ (286-58-27 или 279-91-20) или зайдя в личном кабинете на сайте ФСС.

«Когда электронный лист поступит в базу данных фонда, мы оплатим первые семь дней. Оплата производится стопроцентно за счет фонда социального страхования. После того как больничный лист будет закрыт – по прошествии 14 дней – мы оплатим оставшиеся дни. Мы сами будет контактировать с работодателем и запрашивать сведения», – пояснила заместитель управляющего ФСС РБ Лариса Черепанова.

По всем вопросам, касающихся выплат, следует обращаться по номеру «Горячей линии» республиканского ФСС: 256-17-28.

ЧТО С УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ

По словам замминистра культуры РБ Рината Халикова, многие мероприятия по линии ведомства как в Башкирии, так и в других регионах отменены. Крупные спектакли ведутся онлайн, небольшие – с численностью меньше 250 человек – находятся в рабочем режиме. Деньги за билеты на отмененные спектакли возвращаются в полном объеме. Это касается всех театров и концертных объединений, подведомственных Минкульту РБ.

«Средне-специальные учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Все 117 музыкальных школ, школы искусств и художественные школы с понедельника уходят на каникулы предварительно до 6 апреля. Преподаватели продолжат выходить на работу: заниматься методическими разработками и видеолекциями», – пояснил Халиков.