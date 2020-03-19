Карантина нет, но расходимся по домам: как организации Уфы перешли на работу из дома

По последним данным в Башкирии нет ни одного случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVD-19. Однако следуя поговорке «Береженого бог бережет» глава республики подписал указ о режиме повышенной готовности всех экстренных служб. Ни о каком карантине речи не идет: общественный транспорт, магазины, больницы, большинство госучреждений и промышленные предприятия работают в обычном режиме.

При этом все чаще появляется информация, что ради безопасности сотрудников некоторые частные организации планируют или уже перевели часть персонала на удаленную работу из дома. «Комсомолка» решила выяснить, как много таких предприятий в башкирской столице.

В скором времени все больше уфимцев будут работать из домаФото: Алексей БУЛАТОВ

УДАЛЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Распространение коронавируса по стране и миру вносит свои коррективы в работу многих как частных, так и государственных организаций. Например, руководство некоторых предприятий Уфы вводит специальные меры профилактики. У персонала на входе замеряют температуру, заставляют работников чаще мыть руки, раздают медицинские маски и антисептики.Так поступили, например, на Уфимском агрегатном производственном объединении.

- Все меры носят профилактический характер. Основная задача – не допустить на работу людей с характерными признаками заболевания. Температуру тела замеряем на входе инфракрасными бесконтактными термометрами, при необходимости, для подтверждения, измеряем обычным ртутным термометром. Кроме того, устанавливаются диспенсеры с дезинфицирующими жидкостями для обработки рук, а также бактерицидные лампы в местах наибольшего скопления людей, – заявил руководитель заводского здравпункта Артем Якименко.

На крупных заводах в Уфе измеряют температуру тела у каждого сотрудника

Сегодня стало известно, что на удаленную работу перешли суды на всей территории Башкирии. В здания теперь не пускают людей, которые не участвуют в судебных процессах. Также вплоть до 10 апреля суды будут проводить заседания по видеоконференцсвязи, а «в живую» рассматривать только неотложные дела. В свою очередь, граждан просят, по возможности, подавать документы через электронные приемные или по почте.

Многие организации в Уфе также просят жителей ограничить посещение их офисов и при острой необходимости решать вопросы по телефонам горячей линии или с помощью запросов по электронной почте. Так предлагает поступить, например, «Газпром межрегионгаз Уфа».

- Газовая компания рекомендует своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом, - говорится в официальном обращении от компании.

«СЧАСТЬЕ РАБОТАТЬ ИЗ ДОМА»

Некоторые частные компании Башкирии уже отправили на «удаленку» своих сотрудников. Естественно, речь идет только о тех работниках, кто может выполнять обязанности, сидя перед домашним компьютером. Да и заводчан по домам никто не отправлял – только тех, кто в принципе трудится в офисе.

Ради безопасности сотрудников ряд госучреждений и частных фирм ограничили прием посетителейФото: Олег УКЛАДОВ

Как стало известно «Комсомолке», на «удаленку» с предстоящего понедельника переходит часть работников компании «Уфанет». Такие же меры предпринимают со следующей недели и другие компании, у которых есть такая возможность. Например, страховщики и торговые фирмы.

Перевод на работу на дому стала даже своеобразным поводом для шуток. Например, глава Башкирии Радий Хабиров обыграл собственный предвыборный лозунг времен прошлогодней избирательной компании. Он выложил в своих социальных сетях тот самый плакат со своим изображением в медицинской маске и подписью «Счастье работать из дома».

Фото: скриншот из социальных сетей главы Башкирии Радия Хабирова

СОРЕВНОВАНИЯ ОТМЕНИЛИ – СПОРТСМЕНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ

На днях из-за угрозы распространения коронавируса соревнования по футболу и хоккею приостановили Российская Премьер-лига и Континентальная хоккейная лига. В этой связи спортсменам не осталось ничего, кроме как просто поддерживать себя в нужной форме. Ведь чтобы свести риски до минимума, клубы стали ограничивать даже тренировки. Так, ФК «Уфа» отправили футболистов в отпуск до 2 апреля.

- Не вижу смысла в тренировках в эти дни, не имея чёткого представления о дате ближайшего матча. Пусть игроки отдохнут вместе с семьями, будут рядом с близкими, чтобы иметь возможность помочь и поддержать в любую минуту. Форму не растеряют, инструкции, как поддержать её в паузе, даны строгие, - прокомментировал такое решение главный тренер «горожан» Вадим Евсеев.

Игроки футбольной «Уфы» ушли в отпуск до 2 апреля

Что касается хоккеистов уфимского «Салавата Юлаева», то на время приостановки плей-офф Кубка Гагарина они по-прежнему продолжают тренировки. Правда, не все – накануне легионеры юлаевцев покинули расположение команды и улетели на родину.

Стоит отметить, что, несмотря на остановку соревнований и, в случае с футболистами, тренировок, спортсмены продолжают получать зарплату. В «Салавате» пока не касались финансового вопроса, но гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов высказался предельно четко.

- Разговаривали ли мы с игроками насчет понижения зарплаты? Нет, и пока не собираемся. Нашему клубу будет сложно в эти моменты, но все-таки мы меньше подвержены удару,- заявил Газизов в беседе с корреспондентом Sport24.

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Вскоре на удаленное обучение перейдут все студенты вузов и колледжей. На брифинге по ситуации с коронавирусом в Башкирии министр образования республики Айбулат Хажин заявил, что с 23 марта по 5 апреля все общеобразовательные организации будут на каникулах. После их завершения, 6 апреля, они перейдут на дистанционный режим обучения. Для этого учителя пройдут курсы по использованию электронных ресурсов.

Школьники по всей Башкирии с 6 апреля будут учиться по удаленкеФото: Анатолий ЖДАНОВ

- Для тех учеников, родители и законные представители которых не имеют возможности оставить ребенка дома, будут организованы специальные группы в школах не более 15 человек, - подчеркнул Айбулат Хажин.

Вузы Башкирии перешли на дистанционное обучение еще 16 марта. А с начала следующей недели, с 23 марта, также будут работать и все колледжи республики.