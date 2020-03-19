Пустая паника или тонкий расчет? Стоит ли уфимцам бояться пустых полок в магазине

Жители Башкирии признаются, что напуганы стремительным распространением коронавируса в мире и России. И хотя в республике до сих пор не зарегистрировано ни одного официально подтвержденного случая заражения опасной инфекцией, накануне Радий Хабиров подписал указ о введении в Башкирии режима «повышенной готовности». Это значит, все службы региона перейдут на усиленный режим, школьников и студентов переведут на дистанционное обучение, временно отменят авиарейсы в «эпидемически неблагополучные страны», а все массовые мероприятия с численностью участников более 250 человек перенесут на неопределенный срок.

Готовясь к возможному карантину, уфимцы сметают с магазинных полок продукты первой необходимости – гречку, макароны, соль, сахар, муку и туалетную бумагу. В социальных сетях все чаще появляются фотографии пустых полок, и вот горожане, беспокоясь, что все раскупят и придется сидеть голодными, мчатся в магазин, скупая все на своем пути.

Стоит ли уфимцам бояться пустых полок в магазине, и ожидает ли Башкирию продуктовый дефицит, выясняла «КП-Уфа».

В первую очередь, покупатели сметают акционный товар со скидкамиФото: Павел КРАЙНОВ

Самым ходовым товаром в супермаркетах и магазинах остаются гречка и макароны. Сначала горожане раскупали те, что идут по акции, а сейчас уже сгребают все подряд. А что – макароны и гречка хранятся годами, и даже если в доме нет мяса, то питательным обедом-ужином вы все равно будете обеспечены.«ГРЕЧКИ НЕТ, ЗАТО РИСА - НАВАЛОМ»

Соль, сахар, мука – тоже понятно: это и домашний хлеб, и булочки, и блинчики, так что запас не помешает. Но вот зачем уфимцы пачками скупают туалетную бумагу (причем по 20-30 рулонов за раз), это до сих пор остается тайной.

Ради интереса захожу в популярный сетевой магазин возле дома: на полке одиноко лежат три пачки спагетти и набор для лазаньи. Остальное, включая акционный товар и по полной стоимости уже разобрали.

- Приходите завтра утром, ожидаем новый завоз, всем достанется! – успокаивает меня продавщица.

А вот гречку раскупили не всю: на витрине остались фасованные по пакетикам крупы для быстрой варки и новомодная зеленая гречка. Не вызывает особого интереса у покупателей ни рис, ни геркулес, ни пшено, ни овсянка – всего этого с избытком на прилавках.

Иногда после наплыва покупателей полки реально остаются пустыми. Фото: соцсети

В отделе бакалеи напряженка с подсолнечным маслом. Словно специально в этот день на него выставили большие скидки, поэтому его разобрали мгновенно. Практически закончилась соль, хотя рядом годовой запас морской и гималайской, и сахар. А нет – чуть поодаль стоит здоровенная тележка, доверху забитая фасованным и развесным песком.

В молочном отделе тихо и спокойно – молоко, масло, яйца – всего в избытке. Нет ажиотажа и в хлебном отделе, а вот в мясном почти закончилась вся охлажденная курица и мясо. Услужливые консультанты снова обещают полные витрины после завоза. Не терпится быстрее пополнить запасы – обратите внимание на тушенку, на нее почему-то спроса нет.

Странное оживление в овощном отделе – бабушки и дедушки набирают картошку, лук, морковь и свеклу. Женщина в норковой шубе забивает свою корзину лимонами (профилактика простуды), апельсинами (границы закрывают, сейчас цены как взлетят!) и сельдереем (витаминов много, пригодится).

Подобные фотографии наводят на уфимцев ужас, заставляя думать, что они умрут от голода. Фото: соцсети

В отделе бытовой химии действительно закончилась туалетная бумага и бумажные полотенца. Лишь пару рулонов самой дешевой «серенькой» сиротливо валяются где-то в недрах прилавков. Ожидаемо отсутствуют гели-антисептики для рук, зато огромный выбор антибактериального мыла и влажных салфеток – на любой вкус и кошелек!

- Да не переживайте вы так! – консультанту, наверное, уже надоело меня успокаивать. – Вот сейчас завоз будет, и все сразу выложим. Вы, главное, завтра пораньше приходите.

БАШКИРИЯ ОБЕСПЕЧЕНА ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ НА БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА

Власти Башкирии спешат успокоить своих жителей: не стоит бояться продуктового дефицита и пустых полок в магазине. Производители и поставщики обеспечили запас продовольствия в республике минимум на ближайшие полгода – и это с учетом повышенного спроса паникующих горожан!

Для мониторинга ситуации с продуктовым обеспечением в Минсельхозе Башкирии был создан специальный штаб, в котором на днях состоялось первое совещание. В обсуждении приняли участие представители Госкомторговли, Россельхознадзора, торговых сетей и отраслевых союзов.

Удивительно, но в крупных гипермаркетах иногда с ассортиментом гораздо хуже, чем в мелких сетевых магазинах. Фото: соцсети

- Проблемы с дефицитом продуктов в регионе быть не может. Регион обеспечен сырьем для производства основных продуктов питания на полгода вперед, - заявил заместитель Премьер-министра правительства Башкирии Ильшат Фазрахманов на заседании штаба.

Все сошлись во мнении, что все предприятия агропромышленного комплекса республики имеют достаточный запас сырья для переработки, что позволяет даже нарастить объем выпускаемой продукции. Перебоев с поставками продуктов нет, границы для импорта продуктов тоже открыты. А вот вся эта паника и суета в магазинах вызвана фейковыми новостями, которые каждый день получают горожане в мессенджерах и соцсетях.

Продавцы уверяют, что пустуют витрины временно - до ближайшего товарного завоза. Фото: соцсети

- Говорит сосед соседу, что Уфу скоро закроют из-за коронавируса, а Москву - уже закрыли, и уговаривает бежать за крупами, третий, глядя на них, тоже бежит в супермаркет, - отметили представители торговых сетей. – Хотя ни про Уфу, ни про Москву – информация неверная. Однако из-за ажиотажа полки в магазинах к вечеру пустеют, что порождает новую волну паники.