2020-03-19T15:31:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Башкирии, новости на 19 марта 2020 года: что известно на данный момент

Собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Башкирии на утро 19 марта 2020 года
Эльвина АПАРИНА
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Инфекционные больницы готовы принимать больных на случай зараженияИнфекционные больницы готовы принимать больных на случай зараженияФото: Артем КИЛЬКИН
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С 18 марта в Башкирии ввели режим повышенной готовности. Это связано с предотвращением возможного распространения коронавирусной инфекции. Как ранее сообщала «Комсомолка», с подозрением на китайскую инфекцию госпитализированы 48 человек, среди них шесть детей. Они по-прежнему остаются под наблюдением медиков.

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

В правительстве Башкирии подписали указ в связи с угрозой: перешли в режим готовности, отменили массовые мероприятия и попросили жителей региона отказаться от посещения «эпидемически неблагополучных стран».

Что же означает этот «режим повышенной готовности»? Конечно же, как в Китае границы населенных пунктов закрывать не будут. Просто власти И экстренные службы подготовились к любым неурядицам, которые могут произойти в регионе.

Отметим, что отменены и перенесены культурные, спортивные и деловые мероприятия, численность участников которых превышает 250 человек.

СУДЫ БУДУТ РАБОТАТЬ ПО ВИДЕОСВЯЗИ

Накануне и Верховный суд Башкирии сообщил, что изменился режим посещения зданий мировых, районных и межрайонных, городских судов и Верховного суда республики.

С 19 марта по 10 апреля этого года полностью прекращен личный прием. Подавать документы теперь получится только через интернет-приемные или по почте.

В документе, размещенном на сайте ВС Башкирии, говорится, что на время карантина в судах будут рассматривать только безотлагательные дела: об избрании или продлении меры пресечения, защита прав несовершеннолетних и инвалидов, а также дела приказного и упрощенного производства. При технических возможностях дела будут рассматривать по видео-конференц связи.Кроме того, в суды ограничат вход для людей, не участвующих в процессах.

ЗАКРЫТЫ РЕЙСЫ

Рейсы из Уфы в столицы стран ближнего зарубежья тоже отменены. Список закрытых направлений опубликовал республиканский Госкомтранс.

С 18 марта отменен рейс Уфа-Ташкент-Уфа авиакомпании «Узбекистонхавойуллари». Ограничение действует как минимум до 1 апреля. По вопросам возврата билетов можно обратиться по телефону +998 78 140 02 00.

С 19 марта по 30 апреля приостанавливается рейс Уфа-Баку-Уфа «ButaAirways». По поводу билетов звонить по номеру +994 12 493 14 14. Рейсы в Баку с 20 марта по 24 апреля отменяет и NordStar (8-800-700-8-007). С 19 марта по 29 апреля закрывают рейс Уфа-Душанбе-Уфа «Уральские авиалинии» (8-800-7700-262).

Новый прямой рейс в Ереван, который авиакомпания «Азимут» планировала начать 30 марта, так же был отменен – до 28 мая. Насчет возврата билетов обращаться по телефону 8-863-302-02-20.

На период с 3 по 24 апреля не будет выполняться рейс Анталья-Уфа-Анталья RedWings (+7 (495) 212 12 51).

Напомним, что на территории Башкирии действует горячая линия по вопросам коронавируса 8 (347) 286 58 27, где можно задать все интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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