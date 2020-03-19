2020-03-19T13:09:52+03:00
Происшествия

В Башкирии мужчина жестоко убил свою бывшую жену в парке и сбежал

Со слов родственников, изверг все еще находится на свободе
ИРИНА ЗИМИНА
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Накануне в Октябрьском произошло чудовищное преступление – местный житель жестко убил свою жену в парке Победы и сбежал. Со слов родственников убитой, изверг все еще находится на свободе

Как стало известно «Комсомолке», вечером Анатолий М. (имена здесь и далее изменены – ред.) похитил свою бывшую жену на своей «Ладе Калине». Из-за того, что женщина в последнее время жаловалась на угрозы с его стороны, родственники сразу подняли тревогу – обратились в полицию, стали распространять информацию о похищении в социальных сетях.

Но, к сожалению, живой свою родственницу им увидеть не удалось. Рано утром тело 38-летней Айгуль Д. было найдено в местном парке. По этическим соображениям «КПУфа» не публикует, что именно с ней сделал злоумышленник.

У женщины остались двое детей, на фото - старшая дочь

У женщины остались двое детей, на фото - старшая дочь

Сам мужчина поспешил скрыться с места происшествия, его задержать до сих пор не удалось. Тело Айгуль родные уже придали земле.

- Ее закопали, а он живет, - плачет двоюродная сестра женщины. – Ее держать долго смысла не было, мы даже гроб не открывали.

Супруги прожили в браке больше 10 лет, родили двоих детей. Сиротами остались 19-летняя дочь и 10-летний сын. Известно, что пара развелась, а бывший муж никак не хотел с этим мириться.

В следственном комитете Башкирии пока не удалось получить комментарий.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким убитой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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