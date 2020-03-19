2020-03-19T10:36:13+03:00
Коронавирус Covid-19

В Башкирии начали шить многоразовые маски из марли

Производство организовано на территории швейных мастерских предприятия «Агидель»
Эльвина АПАРИНА
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Маски из марли лучше одноразовых, потому что их можно использовать несколько разМаски из марли лучше одноразовых, потому что их можно использовать несколько разФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 18 марта в Башкирии запущено производство многоразовых масок из марли. Об этом сообщил Максим Забелин на очередном брифинге по ситуации с коронавирусной инфекцией в республике.

Со слов министра здравоохранения, производство медицинских изделий будет организовано на территории швейных мастерских государственного предприятия «Агидель», которое занимается производством башкирских национальных костюмов. У таких масок есть большой плюс – их можно будет использовать несколько раз.

- Маски будут шить из марли, их можно будет использовать многократно. Срок службы такой же, как у разовой маски – не более двух-трех часов ношения. После этого многоразовую маску нужно дезинфицировать: постирать в теплой воде с использованием мыла, прокипятить в течение 10-15 минут, высушить и прогладить раскаленным утюгом при температуре не менее 120 градусов, – рассказал Забелин. – Реализация будет осуществляться через сеть госаптек «Госаптека».

В одной упаковке будет продаваться три маски. За три минуты в предприятии производится около 30 штук. В день общий объем производства составляет 3000 масок. При необходимости его можно нарастить будет до 10 тысяч штук.

При правильном уходе маску можно будет использовать пять лет. Создана она из 100% хлопка. Четырехслойная ткань позволяет беспрепятственно и свободно дышать. Для создания маски специалисты не используют клей, и поэтому маска на выходе получается мягкой, удобной, гибкой и не вызывает раздражения на коже.

- Возможности у нашего предприятия высокие, мы умеем справляться с разными задачами. Ранее мы не занимались производством масок, но быстро его освоили. Мы производим экологический товар — биоразлагаемый. Маски изготавливаются из 100-процентного хлопка. Это не тот нетканый материал, который используется в одноразовых масках, - сказала журналистам Гузель Каримова, генеральный директор предприятия.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Оказалось, что одной стирки многоразовой маски для ее полной очистки недостаточно. Вот что говорит об этом Дмитрий Ушаков, руководитель компании «Медсклад», которая занимается производством одноразовых медицинских масок.

- Стирка не поможет. Теоритически, любую маску можно использовать несколько раз, главное провести стерилизацию и дезинфекцию. Чтобы избавиться от микробов, необходимо создать невыносимую для них среду.

Эксперт выделил несколько действенных способов. Первый – сильная доза радиации, которая убьет все живое. Второй – прогревание до экстремально сильных температур. Советского метода прокаливания масок горячим утюгом в этом случае будет явно недостаточно – от этого все микробы и вирусы не погибнут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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