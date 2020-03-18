Анализ на коронавирус в Уфе: где сдать, сколько стоит

Сдать анализы на коронавирус житель Уфы может в медицинском учреждение, к которому он прикреплен.

Руководитель медицинского учреждения Анна Казак объяснила, что проверку на коронавирус в Уфе проводят только в «Центре гигиены и эпидемиологии». Но обеспкоенным лицам обращаться напрямую в центр не стоит - процедуру забора анализов проводят в только в поликлинике или больнице, к которой прикреплен гражданин.

- Лаборатория по особо опасным инфекциям у нас одна. Проверка проходит бесплатно. Исследование длится от 4 до 8 часов, - объяснила Казак.

Специалисты ведомства подчеркивают, что самостоятельная сдача анализа не предусмотрена. Обследование назначается медицинским работником в случаях, если человек прибыл из эпидемиологически неблагополучных стран и регионов за 14 дней до появления у него симптомов, если человек находился в тесных контактах, с лицами, которые также находятся под наблюдением по коронавирусу, или с людьми, у которых был лабораторно подтвержден коронавирус.

После того, как медработник сделал отбор анализов, медицинский работник везет их на анализ в «Центр гигиены и эпидемиологии»

В медицинском ведомстве также отметили, что частные медицинские учреждения проверку на коронавирус не проводит.

Напомним, что в Башкирии работает специальная «горячая линия» по вопросам коронавируса – номер телефона в Уфе 8 (347) 286-58-27.