2020-03-18T21:11:25+03:00
Здоровье

В минздраве рассказали, когда и за сколько уфимцы смогут купить медицинские маски

В аптеках появятся и многоразовые
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 16 марта, в минздраве Башкирии прошел очередной брифинг по теме коронавируса. Уфимцев все еще беспокоит вопрос – когда же можно будет купить медицинские маски в аптеках. На вопрос ответил Максим Забелин, глава регионального минздрава.

- Да, масок в Башкирии по-прежнему нет. Их поступление ожидается во вторник или среду в «Госаптеки» в количестве 20 тысяч, - сказал Забелин. – Этого очень мало, поэтому завезут еще нестерильные многоразовые маски, которые нужно будет постирать, затем прокипятить, высушить и прогладить утюгом. Еще через неделю завезут еще 20 тысяч масок.

Также Забелин отметил, что их не устраивает цена на медицинское изделие. Одна маска будет стоить не меньше 50 рублей.

Напомним, что в Башкирии нет ни одного заболевшего коронавирусом.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе СК обвинил арбитражного управляющего в подкупе на миллион рублей
В Уфе кота засунули в мешок и выбросили умирать в мусорный контейнер
Динар Гильмутдинов назвал башкирские дорогие отвратительными
Билайн информирует о мерах поддержки в профилактике коронавируса
На трассе в Башкирии столкнулись ГАЗель, КамАЗ и легковушка
В Уфе труп неопознанного мужчины три месяца пролежал возле жилой высотки
Под Уфой водитель угодил в западню из-за навигатора
Один из крупнейших торговых центров в Уфе ввел санитарный контроль и закрыл детский клуб
МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра
Адвокат уфимца, обвиняемого в убийстве педофила, попросил главу СКР взять дело под личный контроль
МегаФон увеличил лимиты звонков в европейском роуминге.
В уфимца выстрелили из пистолета возле его собственного дома
Шесть школ Башкирии получили имена героев Советского Союза
«Награда моего деда» - спецпроект к 75-летию победы в Великой Отечественной войне
Из-за коронавируса в школах Башкирии продлены весенние каникулы
Из Уфы отменяется ряд рейсов в страны ближнего зарубежья
Молодую маму из Башкирии четыре часа насиловали прямо в собственном доме
В Уфе без вести пропал 12-летний мальчик
Поиски мужчины, который пропал по пути в Уфу на поезде, завершились трагедией
ВТБ увеличил кредитно-документарный портфель среднего и малого бизнеса до 1,5 трлн рублей
Эксперты оценили стоимость восстановления пострадавшей от пожара в Уфе усадьбы Бухартовских
В Башкирии запускается производство многоразовых медицинских масок
Власти Башкирии ввели режим повышенной готовности по коронавирусу
Число госпитализированных с подозрением на коронавирус в Башкирии выросло до 48 человек
В Башкирии проверят системы экстренного оповещения
В Башкирии на трассе легковушка столкнулась с грузовиком, есть пострадавший