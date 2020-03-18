2020-03-18T16:55:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Радий Хабиров подписал новый указ о коронавирусе: что о нем нужно знать простым гражданам

Документ описывает правила борьбы с распространением COVID-19 в Башкирии
Рустем АХУНОВ
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Официально подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии нет, но власти идут на серьезные мерыОфициально подтвержденных случаев коронавируса в Башкирии нет, но власти идут на серьезные мерыФото: Артем КИЛЬКИН
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18 марта Радий Хабиров подписал новый указ в связи с угрозой распространения коронавируса в Башкирии.

Первым пунктом в новом указе о коронавирусе стоит информация о том, что в Башкирии вводится режим «Повышенной готовности» - все службы региона будут работать в усиленном режиме.

Второй важный пункт – отмена всех массовых мероприятий, в которых участвуют более 250 человек. Это ограничение из-за угрозы распространения коронавируса в Башкирии будет действовать как минимум до 20 апреля 2020 года. Исключения будут делать лишь для тех встреч, которые предусмотрены специальным решением руководства республики.

В следующем пункте нового указа о коронавирусе власти Башкирии просят жителей республике отказаться от посещения «эпидемически неблагополучных стран», массовых мероприятий и мест скопления людей.

САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ И ВЫЗЫВАТЬ ВРАЧА ПО ТЕЛЕФОНУ

Также в новом указе о коронавирусе сообщают, что гражданам, которые вернулись из неблагополучных стран, необходимо немедленно сообщить об этом по телефону «горячей линии» в Уфе – 8 (347) 286-58-27 или 279-91-20. Если недавний турист почувствовал недомогание, ему необходимо вызвать врача на дом через портал Госуслуг, по телефонам 13-01 или 8-800-347-13-01.

Жителям Башкирии, которые вернулись из поездок по странам Европы, Азии или США и вовсе будет необходимо устроить себе самоизоляцию на две недели – не посещать учебу, работу и свести до минимума посещение общественных мест.

Работодателей из Башкирии просят не отправлять сотрудников за пределы страны и в регионы страны, в которых наблюдается неблагополучная обстановка, воздержаться от встреч с иностранцами, следить за здоровьем подчиненных и проводить постоянную дезинфекцию рабочих мест.

КАНИКУЛЫ И ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Школьникам Башкирии каникулы продлили до 6 апреля, а вузам республики рекомендовали организовать дистанционное обучение.

Остальные пункты указа о коронавирусе так или иначе связаны с правилами работы государственных структур и ведомств – от чиновников и депутатов до медиков. С полным текстом документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации Башкирии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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