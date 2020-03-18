75 лет на службе промышленности России: Башкирская «Сода» отметила юбилей производства

13 марта градообразующее предприятие Стерлитамака, знаменитая на весь мир «Сода», отметила 75-летний юбилей. Именно в этот день в 1945 году была получена первая партия каустической соды. В честь этого знаменательного события в зале Театрально-концертного объединения собрались передовики и ветераны производства, чиновники всех уровней и руководство «Башкирской содовой компании». В праздничной и по-семейному теплой обстановке, лучшие содовики прошлого и настоящего получили заслуженные награды и почетные звания.

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА

Торжественную церемонию награждения провел директор по производству «Сода» Юрий Иванов, с приветственным словом выступили представитель министерства промышленности России Павел Филаткин, замминистра промышленности и энергетики Башкирии Урал Насибуллин, который зачитал поздравительную речь от главы республики Радия Хабирова, а также председатель регионального отделения российского профсоюза химической промышленности Гузель Мирошниченко. Со словами благодарности за труд на благо родного города к ветеранам завода обратился мэр Стерлитамака Владимир Куликов.

От имени руководства «Башкирской содовой компании» с 75-летием предприятия собравшихся поздравил директор по производству Юрий Иванов.

- 75-летие производство «Сода» встречает с хорошими показателями. Растут объемы производства, реализуется большая инвестиционная программа. Так, в 2019 году выработан максимальный за 30 лет объем соды - 1 млн 793 тысяч тонн. Достигнутые результаты стали возможны благодаря хорошему взаимодействию служб БСК. Это юбилей, в первую очередь, людей, которые жили производством и вкладывали в него силы и душу, сделали лучшим содовым заводом Советского Союза и СНГ, который уважают западные и восточные конкуренты. Нынешнее поколение содовиков достойно продолжает дело своих отцов и дедов, - подчеркнул Юрий Иванов.

Сразу после торжественного приветствия на сцену Театрально-концертного объединения Стерлитамака пригласили лучших специалистов БСК и ветеранов производства «Соды», чтобы наградить их почетными грамотами и вручить государственные награды.

Так, высшую награду Башкирии Орден Салавата Юлаева за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие промышленности республики получил заместитель гендиректора БСК по технической политике Федор Афанасьев. Почетное звание «Заслуженный химик республики Башкортостан» было присвоено аппаратчику перегонки цеха №68 Владимиру Семикашеву и заведующей лабораторией цеха №54 Ирине Кузьминой.

Всего работникам «Башкирской содовой компании» было вручено 75 наград, в том числе две почетные грамоты Республики Башкортостан, восемь почетных грамот министерства промышленности, 10 почетных грамот от горсовета Стерлитамака и 20 почетных грамот от БСК. По завершении торжественного вручения наград начался праздничный концерт с участием творческих коллективов и эстрадных исполнителей.

В честь праздника перед заводчанами выступили артисты Стерлитамакского Театрально-концертного объединения

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМ

«Комсомолке» удалось пообщаться с некоторыми из ветеранов и передовиков производства. Мы попросили их поделиться своими воспоминаниями о том, как изменился завод за те десятилетия, что они провели на предприятии и предложили дать небольшой совет молодым заводчанам.

- Когда я пришел сюда работать, завод уже был самым передовым производством кальцинированной соды в мире, - вспоминает экс-директор «Соды», доктор технических наук, Александр Шатов. – Для меня сегодняшний праздник – это юбилей старейшего предприятия в городе, первенца большой химии. Пришел я сюда в 1968 году, зачислен в штат с 1 февраля. Жизнь завода я видел в развитии. Начинал я с начальника смены, был и замначальника производственного отдела, зам главного инженера и директором производственного объединения «Сода».

Александр Шатов начинал с замначальника смены и дослужился до директора завода

По словам Александра Шатова, начиная с 1970-х годов, он увлекся наукой и за время работы на предприятии написал сотни научных статей, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. И все это без отрыва от производства.

- Я очень рад, что в свое время оказался здесь. В нашу эпоху завод достигал высочайших целей, поставленных руководством страны. Нам вручали знамена ЦК КПСС и правительства Советского Союза, ордена и медали. Мы гордимся такими показателями и желаем нынешнему поколению также стремиться быть передовым предприятием химической промышленности, - подчеркнул Александр Шатов.

- В нашем цеху довольно много молодых людей работает, ребята не боятся идти на завод. Мы, как старшие и более опытные товарищи всегда стараемся им помочь и научить. Хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом. А тем, у кого только появилось желание пойти работать к нам – не сомневаться, - напутствовал Ринат Максютов. Машинист компрессорных установок Ринат Максютов, работает на предприятии уже более 20 лет. В беседе с «Комсомолкой» он поделился напутствием для подрастающего поколения содовиков.

Машинист компрессорных установок Ринат Максютов, работает на предприятии уже более 20 лет.

Заслуженный химик Башкирии Ирина Кузьмина рассказала, что этот год юбилейный, в том числе и для нее - содовому производству она отдала 40 лет. Через ее наставничество прошли десятки и сотни специалистов химической промышленности. Она рассказала нам, какими качествами должны обладать молодые кадры, которые пересекают порог лаборатории, которой руководит Ирина Николаевна.

- У молодежи я хочу видеть, прежде всего, искорку в глазах. Если я вижу, что начинающий специалист еще ничего не понимает, но очень хочет понять, то я уверена – у него все получится, - поделилась Ирина Кузьмина.

В день юбилея родного завода Ирина Кузьмина стала Заслуженным химиком Башкирии