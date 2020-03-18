2020-03-18T15:33:09+03:00
Общество

75 лет на службе промышленности России: Башкирская «Сода» отметила юбилей производства

В честь праздника государственные награды и почетные грамоты получили ветераны и лучшие работники завода
Павел КРАЙНОВ
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В честь юбилея «Соды» государственные награды и почетные звания получили лучшие содовики и ветераны производстваВ честь юбилея «Соды» государственные награды и почетные звания получили лучшие содовики и ветераны производства
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13 марта градообразующее предприятие Стерлитамака, знаменитая на весь мир «Сода», отметила 75-летний юбилей. Именно в этот день в 1945 году была получена первая партия каустической соды. В честь этого знаменательного события в зале Театрально-концертного объединения собрались передовики и ветераны производства, чиновники всех уровней и руководство «Башкирской содовой компании». В праздничной и по-семейному теплой обстановке, лучшие содовики прошлого и настоящего получили заслуженные награды и почетные звания.

ДОСТОЙНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ ДЕЛА

Торжественную церемонию награждения провел директор по производству «Сода» Юрий Иванов, с приветственным словом выступили представитель министерства промышленности России Павел Филаткин, замминистра промышленности и энергетики Башкирии Урал Насибуллин, который зачитал поздравительную речь от главы республики Радия Хабирова, а также председатель регионального отделения российского профсоюза химической промышленности Гузель Мирошниченко. Со словами благодарности за труд на благо родного города к ветеранам завода обратился мэр Стерлитамака Владимир Куликов.

От имени руководства «Башкирской содовой компании» с 75-летием предприятия собравшихся поздравил директор по производству Юрий Иванов.

- 75-летие производство «Сода» встречает с хорошими показателями. Растут объемы производства, реализуется большая инвестиционная программа. Так, в 2019 году выработан максимальный за 30 лет объем соды - 1 млн 793 тысяч тонн. Достигнутые результаты стали возможны благодаря хорошему взаимодействию служб БСК. Это юбилей, в первую очередь, людей, которые жили производством и вкладывали в него силы и душу, сделали лучшим содовым заводом Советского Союза и СНГ, который уважают западные и восточные конкуренты. Нынешнее поколение содовиков достойно продолжает дело своих отцов и дедов, - подчеркнул Юрий Иванов.

Сразу после торжественного приветствия на сцену Театрально-концертного объединения Стерлитамака пригласили лучших специалистов БСК и ветеранов производства «Соды», чтобы наградить их почетными грамотами и вручить государственные награды.

Так, высшую награду Башкирии Орден Салавата Юлаева за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие промышленности республики получил заместитель гендиректора БСК по технической политике Федор Афанасьев. Почетное звание «Заслуженный химик республики Башкортостан» было присвоено аппаратчику перегонки цеха №68 Владимиру Семикашеву и заведующей лабораторией цеха №54 Ирине Кузьминой.

Всего работникам «Башкирской содовой компании» было вручено 75 наград, в том числе две почетные грамоты Республики Башкортостан, восемь почетных грамот министерства промышленности, 10 почетных грамот от горсовета Стерлитамака и 20 почетных грамот от БСК. По завершении торжественного вручения наград начался праздничный концерт с участием творческих коллективов и эстрадных исполнителей.

В честь праздника перед заводчанами выступили артисты Стерлитамакского Театрально-концертного объединения

В честь праздника перед заводчанами выступили артисты Стерлитамакского Театрально-концертного объединения

СОВЕТЫ МОЛОДЫМ ЗАВОДЧАНАМ

«Комсомолке» удалось пообщаться с некоторыми из ветеранов и передовиков производства. Мы попросили их поделиться своими воспоминаниями о том, как изменился завод за те десятилетия, что они провели на предприятии и предложили дать небольшой совет молодым заводчанам.

- Когда я пришел сюда работать, завод уже был самым передовым производством кальцинированной соды в мире, - вспоминает экс-директор «Соды», доктор технических наук, Александр Шатов. – Для меня сегодняшний праздник – это юбилей старейшего предприятия в городе, первенца большой химии. Пришел я сюда в 1968 году, зачислен в штат с 1 февраля. Жизнь завода я видел в развитии. Начинал я с начальника смены, был и замначальника производственного отдела, зам главного инженера и директором производственного объединения «Сода».

Александр Шатов начинал с замначальника смены и дослужился до директора завода

Александр Шатов начинал с замначальника смены и дослужился до директора завода

По словам Александра Шатова, начиная с 1970-х годов, он увлекся наукой и за время работы на предприятии написал сотни научных статей, защитил кандидатскую и докторскую диссертации. И все это без отрыва от производства.

- Я очень рад, что в свое время оказался здесь. В нашу эпоху завод достигал высочайших целей, поставленных руководством страны. Нам вручали знамена ЦК КПСС и правительства Советского Союза, ордена и медали. Мы гордимся такими показателями и желаем нынешнему поколению также стремиться быть передовым предприятием химической промышленности, - подчеркнул Александр Шатов.

- В нашем цеху довольно много молодых людей работает, ребята не боятся идти на завод. Мы, как старшие и более опытные товарищи всегда стараемся им помочь и научить. Хочу пожелать им не останавливаться на достигнутом. А тем, у кого только появилось желание пойти работать к нам – не сомневаться, - напутствовал Ринат Максютов. Машинист компрессорных установок Ринат Максютов, работает на предприятии уже более 20 лет. В беседе с «Комсомолкой» он поделился напутствием для подрастающего поколения содовиков.

Машинист компрессорных установок Ринат Максютов, работает на предприятии уже более 20 лет.

Машинист компрессорных установок Ринат Максютов, работает на предприятии уже более 20 лет.

Заслуженный химик Башкирии Ирина Кузьмина рассказала, что этот год юбилейный, в том числе и для нее - содовому производству она отдала 40 лет. Через ее наставничество прошли десятки и сотни специалистов химической промышленности. Она рассказала нам, какими качествами должны обладать молодые кадры, которые пересекают порог лаборатории, которой руководит Ирина Николаевна.

- У молодежи я хочу видеть, прежде всего, искорку в глазах. Если я вижу, что начинающий специалист еще ничего не понимает, но очень хочет понять, то я уверена – у него все получится, - поделилась Ирина Кузьмина.

В день юбилея родного завода Ирина Кузьмина стала Заслуженным химиком Башкирии

В день юбилея родного завода Ирина Кузьмина стала Заслуженным химиком Башкирии

Первая партия каустической соды была выпущена 13 марта 1945 года.

Первая партия каустической соды была выпущена 13 марта 1945 года.

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