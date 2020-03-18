Советская площадь в Уфе из обычной парковки превратится в достопримечательность

В феврале 2020 года Радий Хабиров выступил с предложением реконструировать Советскую площадь в центре города и создать на ее месте новое место для прогулок. Глава Башкирии отметил, что всеми любимая площадь не должна быть просто парковкой.

- Это центр города, и это место, откуда в далеком марте 42-го года ушли на фронт конники гвардейской шаймуратовской дивизии. В центре установим памятник самому генералу Шаймуратову. На площади будет поющий фонтан. В 2021 году реконструируем фасады прилегающих исторических зданий. Вот тогда вся площадь заиграет новыми красками и станет ещё одним местом притяжения горожан, - сказал Радий Хабиров.

Идея руководителя региона пришлась по душе уфимцам и чиновникам мэрии, и уже 11 марта в актовом зале БГПУ имени М. Акмуллы состоялись общественные слушания по организации нового общественного пространства. А директор уфимского маркетингового агентства BigD Дмитрий Эйгенсон показал, как будет выглядеть Советская площадь в скором времени. Изображениями с визуализацией проекта реконструкции он поделился в соцсетях.

ПАМЯТНИК, ДЕРЕВЬЯ И «СУХОЙ ФОНТАН»

Начальник главного управления архитектуры и градостроительства Уфы Олег Байдин представил концепцию организации общественного пространства Советской площади и улицы Советской.

Согласно проекту, на площади будет установлен памятник Минигали Шаймуратову. Напомним, что в 2019 году в Башкирии отпраздновали его 120-летие, указ о праздновании подписал глава республики. Перед памятником герою будет красоваться светомузыкальный «сухой» фонтан. Будут созданы небольшие скверы с вновь высаженными деревьями, отремонтированы фасады зданий, произведена замена покрытий площади и фонарных столбов.

Власти города и республики планируют благоустроить улицу Советскую на участке от улицы Пушкина до улицы Октябрьской революции. На всем протяжении улицы предполагается новое мощение из натурального камня.

Без внимания не останутся и скверы, примыкающие к улице – сквер перед музыкальной школой №1 и скверы перед БГПУ. В них появятся новые скамейки, урны и фонари.

Практически все присутсвующие во время слушаний высказались в поддержку представленного проекта.

Пешеходная зона Советской площади будет ограничена боллардами –дорожными автоматическими блокираторами. Со стороны улицы Пушкина их можно будет опускать.

ГДЕ БУДЕТ ПАРКОВКА?

На обновленной площади высадят деревья – Олег Байдин отметил, что при разработке проекта существующие деревья уже обследовали биологи. Специалисты выявили старые и больные деревья, которые нуждаются в вырубке, и таких большинство. Также в данный момент уже разработана схема посадки новых крупных деревьев и подобраны породы.

На заседании проработали и вопрос парковок. Олег Байдин выделил несколько направлений в решении данного вопроса. Первый – развивать систему общественного транспорта, чтобы уфимцы реже пользовались личными автомобилями. Также рассматривается создание платного парковочного пространства в центре города и, наконец, строительство многоуровневых парковок. В частности, такие предусмотрены на улице Цюрупы и прилегающих к Советской площади кварталах.

- Проект представляет собой некую матрицу, наполнение которой будет зависеть от самих жителей, в том числе бизнесменов. Реализовать проект планируется в текущем году, - сказал Байдин.

Практически все присутсвующие во время слушаний высказались в поддержку представленного проекта. В особенности горожанам понравилась задумка установить памятник национальному герою Башкирии Минигали Шаймуратову. В Главархитектуры Уфы поступило 244 обращения, 232 – положительных, 12 – отрицательных.

Справка.

Генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) в годы Великой Отечественной войны командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4000 км и внесла значительный вклад в победу советского народа над гитлеровской Германией. 3 860 воинов дивизии были награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза (самое большое количество среди всех дивизий сухопутных войск Красной Армии) и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей. Генерал Шаймуратов героически погиб во время боев за Донбасс 23 февраля 1943 года.