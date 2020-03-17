Что известно о коронавирусе по состоянию на 17 марта в Башкирии

Коронавирусная инфекция продолжает распространяться. На сегодняшний день 182 271 человек заражено по всему миру, в России зарегистрировано 93 случая. «Комсомолка» напомнит, что делают власти Башкирии для недопущения распространения инфекции в регионе, и какая сейчас обстановка с коронавирусомв целом.

ГОСПИТАЛИЗИРОВАНЫ ДЕТИ

Два раза в день в региональном минздраве проводится брифинг по теме коронавируса. Это необходимые меры для информирования населения.

По последним данным на 17 марта, в стационарах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 41 человек, среди которых шестеро детей.

По словам министра здравоохранения Максима Забелина, состояние пациентов стабильное. Наблюдение и лечение проводится в боксовых отделениях «в соответствии с рекомендациями ведущих российских и зарубежных специалистов». Анализы отправлены в лабораторию.

- За минувшие сутки на горячую линию по коронавирусу поступило 304 звонка от жителей республики. Население в первую очередь обращается с вопросами об алгоритме действия после прибытия из-за рубежа, а также по поводу того, куда можно обратиться для сдачи анализов, - уточнил Забелин.

МАСОК ВСЕ ЕЩЕ НЕТ

К сожалению, люди продолжают жаловаться на отсутствие масок в аптеках.

- Да, масок в Башкирии по-прежнему нет. Их поступление ожидается на этой неделе в «Госаптеки» в количестве 20 тысяч, - сказал Забелин. – Этого очень мало, поэтому завезут еще нестерильные многоразовые маски, которые нужно будет постирать, затем прокипятить, высушить и прогладить утюгом. Еще через неделю завезут еще 20 тысяч масок.

Также Забелин отметил, что их не устраивает цена на медицинское изделие. Одна маска будет стоить не меньше 50 рублей. Этот вопрос также будут решать власти.

ТУРИСТОВ ВЕРНУТ ЧАРТЕРНЫМИ РЕЙСАМИ

Глава Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов сообщил, что в настоящее время за пределами России находятся порядка трех тысяч жителей Башкирии. Всех их вернут домой чартерными рейсами. Также чиновники предупредили, что каждый пассажир, прибывающий из-за границы, будет досмотрен и помещен на 14-дневный карантин.

- Если вы сейчас находитесь за границей и попали в экстренную ситуацию, рекомендуем обязательно обратиться в посольство РФ. Гостранс Башкирии находится в постоянном взаимодействии со всеми задействованными ведомствами, включая Росавиацию, МИД РФ, авиакомпании. Мы сделаем все возможное для того, чтобы обеспечить нашим пассажирам возможность как можно скорее вернуться домой. Но в любом случае решение о досрочном возвращении каждый гражданин принимает самостоятельно, - сказал Мухаметьянов.

ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Мухаметьянов обратился также к тем, кто только собирается лететь отдыхать. Власти настоятельно рекомендуют не делать этого.

- В случае если вы приняли решение об отказе от поездки, российские авиакомпании возвратят стоимость авиабилета. Данное решение принято Росавиацией РФ. Необходимо обратиться в авиакомпанию по телефону или через обратную связь на сайте. Если билет приобретался в агентстве, необходимо обратиться туда, - прокомментировал глава ведомства.

Помимо авиабилетов можно также вернуть деньги за невозвратные железнодорожные билеты. Для этого нужно обращаться в Управление Роспотребнадзора по РБ.

ОТМЕНИЛИ КАБИНЕТНУЮ СИСТЕМУ

С 17 марта в Уфе в целях профилактики отменена кабинетная система обучения в образовательных учреждениях. Теперь школьники и студенты будут заниматься только в одном помещении, а не переходить из одного кабинета в другой, сообщили в пресс-службе уфимской администрации.

Власти башкирской столицы поручили руководителям организовать уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств в образовательных организациях и учреждениях культуры.

- Также поручено исключить организацию и посещение детьми и сотрудниками образовательных организаций, учреждений культуры массовых мероприятий, - сообщили в мэрии.

Кроме того, во всех учреждениях образования ведется ежедневный мониторинг причин отсутствия учащихся на занятиях.

Напомним, что в Башкирии нет ни одного случая заражения китайской инфекцией. Делается все, чтобы этого не допустить.