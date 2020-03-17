Вспомним героев: рассказ о герое Великой Отечественной войны из Башкирии

В этом году вся страна отмечает 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Героический подвиг не должен быть забыт – республика должна знать своих героев и услышать неизвестные ранее истории. Сегодня мы расскажем об Анваре Мамлееве из села Старый Буздяк Буздякского района, который отправился на фронт в 16 лет, прошел всю войну, вернулся живым и прожил счастливую жизнь со своими детьми и внуками. В 79 лет, перед самой смертью, герой напечатал книгу в трех томах «Страницы воспоминаний солдата Великой Отечественной войны».

УШЕЛ ВОЕВАТЬ, ПРИБАВИВ СЕБЕ ОДИН ГОД

Когда началась война, Анвару Минигареевичу было всего 16 лет. Несмотря на свой юный возраст, он хотел разгромить врага и защищать свою Родину. Он прибавил себе один год и ушел на фронт, будучи 17-летним юношей, осенью 1941 года.Сначала прошел краткосрочные курсы в Подмосковье,а после был направлен под Сталинград командиром отделения минометчиков. Тогда отделение воевало в составе 118-го укрепрайона.

- В свободное от боевых действий время папа охотился на фашистов из снайперской винтовки и за время Сталинградской кампании уничтожил около 50 врагов, - рассказывает его дочь Гузель. - После разгрома фашистов под Сталинградом полк, в котором служил папа, был переброшен на Воронежский фронт. Здесь отцу пришлось расстаться со своими сталинградскими товарищами – его направили на курсы в город Анна. По окончании курсов ему присвоили звание младший лейтенант и дали направление в 219 стрелковый полк 6-ой гвардейской армии.

Анвар Минигареевич часто рассказывал своим детям о грандиозном сражении на Курско-Орловской дуге, которое отпечаталось в его памяти навсегда.

- День превратился в ночь – настолько стало темно от пыли, поднятой танками и бегущими между ними людьми и от летающих в небе самолетов. Это было небывалое в истории войн сражение – чудовищное столкновение лоб в лоб железных армад двух противоборствующих стран. Наши воины бегали между танками, высматривали чужих солдат и безжалостно их уничтожали. Но противник намного превосходил и в численности, и в оснащении техникой Красную армию, поэтому на второй день нашим пришлось отступить. Но ни один метр русской земли не был отдан без боя, без крупных потерь со стороны фашистов. Все это рассказывал папа, - вспоминает Гузель слова любимого отца. - 18 июля противник начал отступать, и 3 августа уже русская армия начала наступление на противника. Минуя Белгород, 6-ая гвардейская армия начала освобождение украинской земли. Папа рассказывал, что везде их встречали со слезами радости на глазах и с охапками цветов. Мой отец всегда, вплоть до конца своей командирской карьеры, был впереди, показывая пример солдатам, никогда не прятался за спины своих бойцов. Особенно наглядно это продемонстрировал день, когда папа получил ранение.

Воюя на Прибалтийском фронте, Анвар потерял своего первого друга, который погиб от снайперской пули.

О героях не принято забывать

«РЕБЯТА, ЗА РОДИНУ, ЗА СТАЛИНА, ВПЕРЕД ЗА МНОЙ!»

16 декабря стал для Анвара Мамлеева одним из самых тяжелых на войне – было назначено масштабное наступление на врага.

- Командир роты поднялся, чтобы вести в атаку, но упал, раненный в ногу. Тогда поднялся отец и с криком «Ребята, за Родину, за Сталина, вперед за мной!», стреляя во врага, повел солдат в атаку. Враг отчаянно начал поливать нападающих свинцом. Они залегли и стали ползком двигаться вперед, и когда осталось до траншей противника 20 или 30 метров, отец снова поднялся и с криком «Победа близка! Вперед, ребята!» побежал, а вслед за ним – его бойцы. Противник забрасывал наступающих ручными гранатами, но наши солдаты перехватывали их и кидали обратно в траншеи врага. Наконец, с криком «Ура!» они запрыгнули в траншеи немцев и те вынуждены были отступить, - рассказывает Гузель.

На следующий день бойня продолжилась.Немцы расположились на вершине возвышенности, которую надвое разделяла шоссейная дорога, под горой – мост, рядом с которым и расположился Анвар Минигареевич со своими бойцами. Утром следующего дня в проеме горы появились два танка и один самоходный «Фердинанд», которые начали кидать смертоносные снаряды в сторону воинов. Тогда Анвар Минигареевич взял в свои руки гранатовый заряд и сам пополз в сторону немцев. Когда показался вражеский танк, он кинул под его гусеницу связку, а сам отбежал в противоположную сторону. От взрыва задрожала земля, танк развернуло на 80 градусов, и он своей громадой закрыл проем. Путь для остальных танков был закрыт. Под вечер немцы опомнились и начали бомбить из минометов.

- Одна из мин разорвалась около папы, осколок попал ему в голову, и он потерял сознание. Папины бойцы на плечах притащили отца в расположение полка, в санчасть. В этот вечер ему сообщили, что руководство полка готовит ходатайство о присвоении отцу звания «Герой Советского Союза», - продолжает Гузель.

После этого героя отправили в госпиталь Ярославля и сделали операцию по извлечению осколка из головы. Несмотря на все трудности, боль, страх, он все еще мечтал вернуться в свою часть, и у него это получилось.

Каждый год на День Победы во всех городах гремит салют

10 апреля 1944 года Анвар Мамлеев вернулся на фронт в свою часть, но на передовую выйти ему не разрешили и попросили заняться не менее ответственной задачей – поиском лесных бандитов. Отряд под командованием Анвара Минигареевича ходил по хуторам и лесам, проверял документы подозрительных личностей и отправлял в штаб для выяснения обстоятельств.

- В лесах притаилось очень много бывших прислужников фашистов, а также диверсанты и разведчики. Однажды группа обнаружила в лесу кучу хвороста и еле заметную тропинку, проложенную к этой куче. Когда разгребли кучу, то обнаружили лаз, откуда внезапно стали стрелять бандиты. На предложение сдаться они опять ответили огнем. Тогда отец взял у адъютанта гранаты, приказал всем отойти подальше и бросил их в лаз. Взрыв был оглушительной силы:сдетонировала взрывчатка, которая хранилась в блиндаже. Отца опять ранило и контузило, он потерял сознание и очнулся только через два дня в эвакогоспитале. На этом его военная карьера закончилась, и отец вернулся домой, - рассказывает дочь героя.

В ПАМЯТЬ О СЕБЕ ОСТАВИЛ КНИГУ

Анвар Минигареевич прожил долгую, интересную и насыщенную жизнь. Ветеран войны умер в возрасте 79 лет в окружении своих близких.

- Самостоятельно папа изучил юриспруденцию. У нас дома постоянно были люди: кому-то надо помочь исковое заявление в суд написать, кто-то не может разобраться в своей жизни и пришел за советом, другому понадобились запчасти для его техники, но не знает, как их выписать. Папа всем помогал и был уважаемым человеком не только в нашем селе, но и в районе. Он много читал, причем, всегда с карандашом в руках - заинтересовавшие его мысли он подчеркивал или выписывал в свой блокнот, - делится Гузель.

Вместе с супругой Анвар собрал большую библиотеку, у их детей всегда было, что почитать. На полках красовались классика, детективы, исторические книги, романы.

Семья героя благодаря ему и его подвигу создали аллею памяти погибших на войне односельчан. Перед смертью ветеран успел оставить черновик книги в трех томах «Страницы воспоминаний солдата Великой отечественной войны». Дети и внуки Анвара Мамлеева помнят, любят и гордятся своим героем.