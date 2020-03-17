2020-03-17T13:11:08+03:00
Политика

Власти Башкирии объявили об очередных перестановках в правительстве

Смена руководства должна произойти сразу в двух республиканских госструктурах
Павел КРАЙНОВ
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Сменилось руководство сразу двух региональных госструктур - госкомитета внешних связей и агентства печатиСменилось руководство сразу двух региональных госструктур - госкомитета внешних связей и агентства печати
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На днях во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров объявил о назначении нового руководителя госкомитета по внешнеэкономическим связям. Пока в качестве временно исполняющей обязанности этого ведомства стала 26-летняя москвичка Маргарита Болычева. На этом посту она сменила Руслана Мирсаяпова, который возглавил торговое представительство России в Азербайджане.

До назначения на пост Маргарита Болычева возглавляла уфимское АНО Конгресс-бюро «Офис группа». Эта организация была создана в 2013 году специально под саммиты ШОС и БРИКС, которые состоялись в Уфе в июле 2015 года. В последнее время эта организация занималась проведением всевозможных форумов и конгрессов бизнесменов.

Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве

Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве

Новоиспеченная врио госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ и Высшую школу экономики. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа» в прошлом году она работала заместителем гендиректора в фонде «Ялтинского международного экономического форума». В этом году мероприятие, организатором которого выступало, в том числе правительство Башкирии, было решено отменить.

На сайте АНО Конгресс-бюро «Офис группа», который на момент подготовки публикации уже стал недоступен, было указано, что Маргарита Болычева играет на скрипке и, в свое время, окончила школу хореографии по специальности «Народный танец».

Накануне также стало известно, что свой пост покидает руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов. Эту структуру он возглавлял с 2012 года. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа», он сам объявил о своем уходе в минувший понедельник, 16 марта. Спустя сутки стало известно, что он стал врио главы Зилаирского района Башкирии.

Борис Мелкоедов стал врио главы Зилаирского района Башкирии

Борис Мелкоедов стал врио главы Зилаирского района Башкирии

Агентство по делам печати и СМИ появилось в Башкирии в 2012 году из реорганизованного министерства связи и массовых коммуникаций республики. Основная функция этой структуры – распределение бюджетных денег между республиканскими и районными газетами и телерадиокомпаниями. В последнее время все они были переподчинены государственному холдингу Информагентству «Башинформ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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