Власти Башкирии объявили об очередных перестановках в правительстве

На днях во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве глава региона Радий Хабиров объявил о назначении нового руководителя госкомитета по внешнеэкономическим связям. Пока в качестве временно исполняющей обязанности этого ведомства стала 26-летняя москвичка Маргарита Болычева. На этом посту она сменила Руслана Мирсаяпова, который возглавил торговое представительство России в Азербайджане.

До назначения на пост Маргарита Болычева возглавляла уфимское АНО Конгресс-бюро «Офис группа». Эта организация была создана в 2013 году специально под саммиты ШОС и БРИКС, которые состоялись в Уфе в июле 2015 года. В последнее время эта организация занималась проведением всевозможных форумов и конгрессов бизнесменов.

Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве

Новоиспеченная врио госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева родилась в 1993 году в Москве. Окончила факультет журналистики МГУ и Высшую школу экономики. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа» в прошлом году она работала заместителем гендиректора в фонде «Ялтинского международного экономического форума». В этом году мероприятие, организатором которого выступало, в том числе правительство Башкирии, было решено отменить.

На сайте АНО Конгресс-бюро «Офис группа», который на момент подготовки публикации уже стал недоступен, было указано, что Маргарита Болычева играет на скрипке и, в свое время, окончила школу хореографии по специальности «Народный танец».

Накануне также стало известно, что свой пост покидает руководитель агентства по печати и СМИ Башкирии Борис Мелкоедов. Эту структуру он возглавлял с 2012 года. По данным издания «КоммерсантЪ-Уфа», он сам объявил о своем уходе в минувший понедельник, 16 марта. Спустя сутки стало известно, что он стал врио главы Зилаирского района Башкирии.

Борис Мелкоедов стал врио главы Зилаирского района Башкирии

Агентство по делам печати и СМИ появилось в Башкирии в 2012 году из реорганизованного министерства связи и массовых коммуникаций республики. Основная функция этой структуры – распределение бюджетных денег между республиканскими и районными газетами и телерадиокомпаниями. В последнее время все они были переподчинены государственному холдингу Информагентству «Башинформ».