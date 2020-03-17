В Башкирии у шестерых детей подозревают коронавирус

В стационарах Башкирии с подозрением на коронавирусную инфекцию находится 41 человек, среди которых шестеро детей. Об этом сегодня, 17 марта, на брифинге по ситуации с COVID-19 сообщил руководитель регионального Минздрава Максим Забелин.

По словам министра, состояние пациентов «стабильное». Наблюдение и лечение проводится в боксовых отделениях «в соответствии с рекомендациями ведущих российских и зарубежных специалистов». Анализы отправлены в лабораторию.

Забелин сообщил, что за минувшие сутки на горячую линию по коронавирусу поступило 304 звонка от жителей республики. Население в первую очередь обращается с вопросами об алгоритме действия после прибытия из-за рубежа, а также по поводу того, куда можно обратиться для сдачи анализов.

Люди продолжают жаловаться на отсутствие масок в аптеках. Накануне вечером глава башкирского Минздрава сообщил, что поступление 20 тысяч масок ожидается во вторник или среду. Помимо этого, будут завезены нестерильные многоразовые маски – их можно постирать, прокипятить, высушить и прогладить утюгом.

Напомним, в настоящий момент в России зафиксировано 93 случая коронавируса, 5 человек вылечились. По официальным данным, в Башкирии не выявлено ни одного зараженного.