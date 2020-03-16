Башкирскому государственному университету – 110 лет

Башкирскому государственному университету в этом году исполняется 110 лет. По этому случаю в стенах главного корпуса вуза прошла встреча с журналистами, на которой ректор вуза Николай Морозкин рассказал о развитии учебного заведения в последнее десятилетие. Этот этап уже сейчас можно назвать одним из важнейших в истории – университет сделал качественный скачок сразу по нескольким направлениям.

ОБРАЗЦОВЫЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ ВУЗ

- Мы празднуем не столько 110-летие университета, сколько 110-летие высшего образования, - начал Николай Морозкин. – Сегодня у нас учится около 27,5 тысяч студентов. В структуру вуза входят пять институтов, десять факультетов, четыре филиала. Мы горды тем, что сохранили свои филиалы. Было время, когда их в России активно закрывали. Мы же отстояли.

На встрече журналистам привели данные мониторинга, согласно которым БашГУ в настоящий момент готовит в регионе 76 % специалистов по математическим и естественным наукам. По гуманитарным специальностям такой показатель составил 65,2 %. По педагогическим – 46,3 %.

- Цифры впечатляющие! К тому же, в основном, наши выпускники остаются работать в регионе, - продолжает Морозкин. – От того, как мы качественно будем готовить специалистов, будет зависеть развитие экономики всей республики.

Также ректор рассказал, что БашГУ по праву стал считаться образцовым европейским вузом.

- Это не мое мнение, а наших зарубежных гостей, — подтверждает Морозкин. – За последнее время мы серьезно продвинулись в качестве образования. Мы сейчас проводим независимую проверку качества образования. Ее результаты показывают, что наши студенты одни из лучших в стране по этому показателю. А в прошлом году нам, единственным в Башкирии, разрешили выдавать приложения к диплому европейского образца.

НАУКА И МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА

БашГУ в последние годы совершил качественный скачок и в плане науки. Так, университет в 2010 году получил мегагрант Правительства РФ в размере 150 миллионов рублей на открытие научного центра мирового уровня. В 2011 году вуз выиграл грант Минобрнауки РФ (285 миллионов рублей) на реализацию программы стратегического развития. Это позволило дополнительно создать шесть лабораторий, оснастить их новейшим современным оборудованием, что помогло увеличить объем исследований. Также можно отметить совместный грант с заводом «Альтернатива» в Октябрьском.

- Наш университет получил 190 миллионов рублей на разработку технологии, которая сейчас активно внедряется в производстве. Это наглядно показывает, что вуз не только занимается фундаментальной наукой, но и решает прикладные задачи, — отмечает Морозкин.

За последние 10 лет университет серьезно продвинулся в плане материальной базы.

- В 2017 году сдали новый корпус по улице Тукаева, сейчас там активно идет учебный процесс, — рассказывает ректор. – Также мы получили здание на улице Первомайской, где ранее был уфимский филиал МГГУ имени Шолохова, сейчас там находится подготовительное отделение для иностранных студентов. Плюс к нам перешла база отдыха «Кульчум» в Ермекеевском районе.

Таким образом, за последнее время университет нарастил свои площади на 25 тысяч квадратных метров.

Ну а самое приятное для студентов – напротив главного корпуса университета строится новое общежитие гостиничного типа, комфортное и недорогое для проживания. Его обещают сдать уже в этом году. К тому же, у университета осталось место под вторую очередь. Для наглядности скажем, что последнее студенческое общежитие вуз строил еще в далеком 1972 году.

Все сказанное говорить может лишь об одном – за 10 последних лет Башкирский государственный университет из провинциального стал хорошим вузом российского и даже международного уровня.

Лицензия № 1964 от 26.02.2016 г.

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