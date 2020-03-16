Смертельные аварии и пожары: подборка ЧП в Башкирии за минувшую неделю

Минувшая неделя, со 9 по 15 марта, выдалась неспокойной: смертельные пожары, массовые аварии и чудовищная история с мертвым ребенком, брошенным матерью в бане. «Комсомолка» напомнит о самых громких и запоминающихся ЧП.

ЖИТЕЛЬНИЦА БАШКИРИИ РОДИЛА РЕБЕНКА И ОСТАВИЛА ЕГО В БАНЕ

27-летняя жительница села Верхние Татышлы родила ребенка в бане, а через пять дней принесла его бездыханное тельце в больницу и передала медикам. Родился ли ребенок мертвым, или мать оставила его умирать, сейчас выясняют следователи: они осмотрели место происшествия и отправили труп младенца на судебно-медицинскую экспертизу, которая определит причину его смерти.

«Комсомолка» выяснила, что в родном селе женщина была на хорошем счету, слыла прилежной и работящей. Односельчане рассказывают, что она рано потеряла мать и жила с отцом и мачехой. Когда женщина вышла замуж и родила дочь, муж ушел из семьи, а об отце второго ребенка она никому и не рассказывала. Сейчас сельчанка находится под домашним арестом, ожидая результатов проверки.

НА Ж/Д ПЕРЕЕЗДЕ ПОЕЗД ПРОТАРАНИЛ ЛЕСОВОЗ

Поздно вечером 10 марта в Учалинском районе Башкирии произошло ЧП: на железнодорожном переезде поезд протаранил груженый лесовоз, замешкавшийся на рельсах. От мощного удара фуру завалило набок, а бревна рассыпались по рельсам. Сам же 29-летний водитель грузовика по счастливой случайности не пострадал, отделавшись серьезным испугом.

Как позже рассказали в республиканском ГИБДД, водитель фуры проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на переезд, спровоцировав столкновение.

В МАССОВОЙ АВАРИИ НА ТРАССЕ ПОГИБЛИ ДВА ДРУГА

Рано утром 11 марта в Краснокамском районе Башкирии произошло массовое ДТП: на трассе «Дюртюли - Нефтекамск» столкнулись бензовоз и две иномарки – «Форд Фокус» и «Шкода Октавия». От мощного удара «Форд Фокус» превратился в груду искореженного металла, а все, кто был внутри, погибли на месте. Позже в республиканской Госавтоинспекции уточнили, что жертв могло быть гораздо больше, если бы вспыхнуло пролившееся топливо из бензовоза.

Погибшими оказались два жителя Нефтекамска, которые были близкими друзьями и работали на вахте на севере. У одного из них остались жена и двое маленьких детей.

ПОЖАР УНЕС ЖИЗНИ ТРЕХ ЧЕЛОВЕК

Днем 12 марта в поселке Айсуак Куюргазинского района загорелся двухэтажный жилой дом. Прибывшим пожарным довольно быстро удалось потушить возгорание, но, проливая завалы, спасатели наткнулись на тела трех человек – двух женщин 46 и 45 лет и 44-летнего мужчины. По всей видимости, они надышались угарным газом и не успели выбраться наружу.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Сыщики назначили комплекс экспертиз, чтобы установить обстоятельства пожара и причину смерти погибших, а также опросили соседей и других очевидцев