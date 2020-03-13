Коронавирус в Башкирии: ответы на самые частые вопросы

В пятницу, 13 марта, Минздрав республики, их коллеги из Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии провели большой брифинг, в ходе которого обсудили проблему распространения коронавируса в регионе. Благо поводов для паники нет – в Башкирии не зарегистрировано ни одного случая заражения опасной инфекцией. «Комсомолка» собрала ответы на самые часто задаваемые жителями региона вопросы.

ЗАБОЛЕВШИХ В РЕГИОНЕ НЕТ

Представитель Роспотребнадзора по РБ Александр Жеребцов отметил, что под наблюдением участковых врачей на сегодняшний день находятся 311 жителей республики, все они приехали из-за границы. Туристы находятся дома на карантине, который длится 14 дней. На сегодняшний день в Башкирии с учета сняты 481 человек: ни у одного из них не подтвердился коронавирус.

В настоящий момент в инфекционной больнице №4 врачи следят за состоянием здоровья 18 пациентов, находящихся под подозрением.

В аэропорту тем временем действует усиленный двойной контроль при встрече пассажиров. Проверяются все туристы, прилетевшие из-за границы.

ЧЕМ ОПАСЕН КОРОНАВИРУС

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал коронавирус вызовом для мировой системы здравоохранения.

- Это так называемый вызов для глобальной системы здравоохранения в целом. Вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем, у нее нет четких границ. Даже изолировав отдельно стоящий город, как пытались сделать в Китае, не удалось локализовать этот очаг, - объяснил Забелин.

Новая инфекция опасна своими осложнениями и тяжелее всего болезнь протекает у пожилых людей и тех, кто имеет сопутствующие проблемы со здоровьем.

- По информации от Роспотребназдора, Минздрава, это грипп тяжелого течения. Он в большей степени осложнится заболеваниями, поражениями бронхолегочной системы, - пояснил глава Минздрава региона.

ЗАЩИТИТ ЛИ МАСКА ОТ ЗАРАЖЕНИЯ И ГДЕ ИХ КУПИТЬ

С начала месяца в аптеках Башкирии наблюдается дефицит медицинских масок. Закончились они даже в магазинах, где продаются материалы для сферы красоты (наращивание ресниц, маникюр, косметология). Информацию об отсутствии важного медицинского предмета подтвердил и глава минздрава Максим Забелин. Он отметил, что поставка масок ожидается на следующей неделе.

Все прибывшие из-за границы должны посидеть дома 14 днейФото: Алексей БУЛАТОВ

- Маски действительно отсутствуют. Запас около миллиона изделий закончился, цена была низкая, поэтому все мгновенно раскупили. На следующей неделе ожидается поступление 20 тысяч масок в сеть «Госаптека», еще через неделю – столько же, - подтвердила слова Забелина и главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак.

Также врач посоветовала жителям Башкирии делать медицинские маски самим из марли.

- Это надежная защита, делается из восьми слоев марли. Чтобы маска защитила вас от инфекции, ее нужно правильно носить – закрывать ею и рот, и нос. Видела и на улице, и в учреждениях, как носят маски: нос снаружи, закрыт только рот. Нет. Закрывать надо дыхательные пути – нос и рот. Одноразовых масок хватает на час-два, их нужно менять. Сложенная в восемь слоев марля лучше тем, что ее можно обрабатывать в дезинфицирующем растворе, ее можно носить два часа, она личная, индивидуальная, - прокомментировала врач.

Если вы провели время в толпе, то придя домой необходимо сполоснуть нос, рот и горло солевым раствором, чтобы вымыть инфекцию.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ ПРИЕЗДА ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

Анна Казак убедительно просит людей, прилетевших из отдыха за границей, самоизолироваться и провериться на наличие вируса в организме. Напомним, что инкубационный период коронавируса составляет 14 дней.

- После приезда из отпуска, необходимо позвонить врачу, сообщить, где вы отдыхали, с кем отдыхали, когда приехали. Далее – самоизолироваться, позаботиться о своих близких. Не выходить 14 дней из дома, не общаться с домашними, не целоваться, не обниматься с ними, по возможности жить в отдельной комнате. Пользоваться личными средствами гигиены и посудой, - сказала врач.

Анна Казак также сказала, что на время карантина оформляется больничный лист. Если вы почувствовали недомогание, и у вас есть признаки заражения, не стоит самим идти в больницу – нужно вызвать врача на дом. Медики республики действуют по плану, пользуются средствами дезинфекции, надевают костюмы.

В аэропорту усилен контроль за прибывшими из-за границыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если у пациента нет возможности закрыться на карантин в отдельной комнате, то нужно обратиться в минздрав. В регионе создано несколько специальных обсерваторов, расположение которых спикеры раскрывать не стали.

ГДЕ ПРОЙТИ ПРОВЕРКУ НА НАЛИЧИЕ ВИРУСА?

В Уфе любой желающий может пройти проверку на наличие коронавируса в организме. Для этого у врача нужно взять талон.

- То есть у нас в республике одна лаборатория по особо опасным инфекциям, - сказала Анна Казак. – Исследование длится от 4 до 8 часов.

Проверка осуществляется в Центре гигиены и эпидемиологии бесплатно. Также создана «горячая линия» по коронавирусу. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 8 (347) 286-58-27.

ГОТОВА ЛИ БАШКИРИЯ К ВСПЫШКЕ БОЛЕЗНИ?

На брифинге прозвучал вопрос: "Если Башкирия все же «резко заболеет», есть ли у нас план?"

- План есть, и в него будут вноситься корректировки, если ситуация будет меняться. Больных разместят в 18-ой больнице, в 8-ой больнице инфекционной. У нас достаточно ИВЛ (1031 аппарат), также сейчас проводятся мероприятия по обновлению материально технической базы. Башкирия имеет необходимый запас лекарств – это противовирусное, антибиотики широкого спектра действия, - сказал Максим Забелин.

Со слов спикеров, режима повышенной готовности в регионе пока не будет, поскольку заболевших нет. Школы, детские сады, вузы, предприятия будут работать в обычном режиме.

НЕ ВЕРИТЬ ФЕЙКАМ

Тем временем стали известны результаты анализов уфимки, которую госпитализировали 12 марта с подозрением на коронавирус.

Женщина вернулась на днях из Австрии и почувствовала недомогание. Она обратилась в больницу, после чего, как это предписано в случае подозрения на новый вирус, ее изолировали и госпитализировали, а в медицинском учреждении провели противоэпидемические мероприятия.

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин заявил, что врачи отработали, как положено, а анализы уфимки оказались отрицательны на коронавирус.

Также Забелин опроверг информацию о госпитализации школьницы с подозрением на тот же недуг. Министр здравоохранения попросил не верить фейкам и рассылкам в мессенджерах.

ЧТО С МАССОВЫМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ

Сейчас в Башкирии действует рекомендация Роспотребнадзора об ограничении массовых мероприятий.

- Ограничений по количеству зрителей, посетителей мероприятия в республике нет. В понедельник мы проведем совещание и уже примем решение, - сказал Жеребцов. – Для этого создан целый штаб.

Отметим, что под угрозой отмены могут находиться спортивные матчи, народные гулянья на майские праздники, «Бессмертный полк», «Сердце Евразии». На днях был отменен праздник «Крымская весна», который должен был пройти 15 марта на Телецентре в Уфе.