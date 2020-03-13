Без каких мероприятий может остаться Башкирия из-за угрозы распространения коронавируса

Накануне в Уфе отменили фестиваль «Крымская весна», который должен был пройти в воскресенье 15 марта. Это связано с пандемией коронавируса в стране. По России массово отменяют все массовые мероприятия. Исключением не стала и Уфа – «Комсомолка» собрала подборку событий 2020 года, которые находятся под угрозой отмены.

МАТЧИ – ТОЛЬКО ПО ТВ

Ближайшие несколько месяцев любители спорта, вероятно, смогут посмотреть матчи только по телевизору.

Так, ХК «Салават Юлаев» уже приостановил продажу билетов на второй домашний матч с «Ак Барсом». Об этом сообщается на официальном сайте уфимского клуба.

- Мы вынуждены временно приостановить продажи билетов на вторую домашнюю игру с казанским «Ак Барсом», запланированную на 24 марта 2020 года. Ограничение будет действовать до принятия окончательного решения по присутствию зрителей на матче, - сообщили в клубе.

Любителям спорта придется смотреть матчи только по ТВ

Также известно, что все проданные билеты на игры 22 марта и 24 марта являются действительными. Такая же ситуация у соседей в Казани – «Ак Барс» перестал продавать билеты на зеленое дерби.

В воскресенье, 22 марта, футбольный клуб «Уфа» открывает домашний сезон матчем 23-го тура Тинькофф РПЛ с ФК «Тамбов». Клуб даже подготовил бонус для своих болельщиков – бесплатный вход на первый домашний матч. За час до матча на стадионе «Нефтяник» посетителям приготовили развлекательную программу. Но все планы могут отмениться из-за пандемии.

МАЙСКИЕ ГУЛЯНЬЯ

Гулянья на майские праздники в стране всегда проходят очень бурно. Уфа – не исключение. В городе работает несколько площадок, выступают артисты, детей развлекают аниматоры. Первомайские мероприятия тоже находятся под угрозой отмены.

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне республика готовится уже полгода. Как бы это грустно не звучало, но из-за пандемии праздник может не состояться. Парад, концерты, чествование ветеранов, шествие «Бессмертного полка» - все это может отмениться в любой момент.

Под угрозой отмены даже "Бессмертный полк"

СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ И ДЕНЬ ГОРОДА

Любимым летним мероприятием у уфимцев является День города – 12 июня. В этот день в столице проходит масштабный фестиваль искусств «Сердце Евразии», который проводится ежегодно, начиная с 2016 года. В 2019 году фестиваль собрал 130 000 человек, и это рекорд за четыре года.

Фестиваль всегда проходит с участием популярных музыкантов и других творческих личностей, известных по всей России. Единого направления фестиваль «Сердце Евразии» не имеет — здесь звучит самая разнообразная музыка, а посещают его представители разных возрастных категорий. Также программа фестиваля часто затрагивает и другие направления искусства, например, хореографию или кинематограф. Ежегодно в рамках праздника в Уфу съезжаются различные ансамбли и коллективы.

В 2020 году фестиваль «Сердце Евразии» будет проходить с 12 по 15 июня на нескольких масштабных площадках. ФОТО: Эдуард Дильмухаметов

В 2020 году фестиваль «Сердце Евразии» будет проходить с 12 по 15 июня на нескольких масштабных площадках. Посетить фестиваль можно абсолютно бесплатно, но опять-таки все планы могут оборваться, если пандемия коронавируса не закончится.

Отменить могут и всеми любимый салют на 12 июня.

ДОЛГОЖДАННАЯ ФОЛЬКЛОРИАДА

VI Всемирная фольклориада должна пройти в этом году в России. В планах, что Уфа встретит мероприятие с 18 июля по 1 августа. В разные годы фестиваль традиционной культуры проходил в Нидерландах, Японии, Венгрии, Южной Корее, Мексике. В этом же году Уфа на своих 70 площадках соберет представителей более 85 государств.

В программе — национальные танцы и музыка, выставки-ярмарки и традиционные игры. Все площадки будут работать в формате опен-эйр. Главной сценой фестиваля станет Уфимский амфитеатр, а штаб фольклориады развернется в Конгресс-холле Уфы.

К фестивалю готовятся уже с прошлого года, а горожане с нетерпением ждут такого масштабного праздника в Уфе.

К VI Всемирной фольклориаде планируется сформировать общероссийский каталог объектов нематериального культурного наследия. В нем будут собраны данные об уникальных образцах народного творчества.

К фестивалю готовятся уже с прошлого года, а горожане с нетерпением ждут такого масштабного праздника в Уфе. Будем надеяться на лучшее, и что все запланированные мероприятия все же пройдут.

ОФИЦИАЛЬНО

Днем в пятницу, 13 марта, Минздрав республики их коллеги из Роспотребнадзора и Центра гигиены провели большой брифинг, в ходе которого обсудили проблему распространения коронавируса в регионе.

Представители медицинского сообщества сообщили, что они намерены ограничить в Башкирии все массовые мероприятия, дабы не допустить распространение заразы. Конкретный план в руководстве республики планируют разработать в начале следующей недели. Для этого создан целый штаб.

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