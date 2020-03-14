В уфимской мэрии обсудили дальнейшую судьбу горевшей ночью усадьбы Бухартовских

Сегодня, 14 марта, в уфимской городской администрации обсудили дальнейшую судьбу горевшего ночью уникального археологического памятника – усадьбы Бухартовских, построенной еще в 1980 году. Напомним, что расселенное деревянное здание вспыхнуло вчера поздно вечером – пламя охватило часть второго этажа и перекинулось на крышу. Пожар тушили всю ночь, в итоге огнеборцам удалось отстоять у пламени большую часть памятника архитектуры. Что стало причиной возгорания – умышленный поджог ради дальнейшей застройки или разведенный костер бездомными, которые часто собирались в заброшенной усадьбе погреться, сейчас выясняют дознаватели МЧС.

Фото: соцсети

Уже утром возле здания стали выстраиваться неравнодушные уфимцы, которые выступили против сноса дома. С собой они принесли плакаты с резкими словами в адрес городских властей, не позаботившихся о сохранении старинного дома.

- Мы, граждане этого города, должны уже как-то реагировать на варварское уничтожение истории! В прошлом году многие из вас принимали участие в субботнике в особняке Бухартовского. «Архзащита Уфы» все это время пыталась добиться консервации памятника по закону. Не было сделано ничего, и вот закономерный итог, - убеждена общественница Кристина Абрамичева.

«НАЧАЛЬНАЯ ЦЕНА ОБЪЕКТА СОСТАВЛЯЕТ ОДИН РУБЛЬ»

В итоге 14 марта заместитель главы уфимской городской администрации Евгений Чебаков совместно с представителями администрации Ленинского района провел оперативное совещание, где остро встал вопрос дальнейшей судьбы полуразрушенного особняка. В первую очередь, чиновники решили ограничить доступ к зданию и демонтировать те элементы конструкции, которые могут в любой момент обрушиться и придавить кого-то из прохожих.

Фото: МЧС по РБ

Также в мэрии отметили, что сейчас проводится подготовка самой усадьбы и ее флигеля к продаже на торгах: при этом начальная цена составит всего один рубль.

- Следует отметить, что данный квартал не осваивается и земельные участки для строительства под коммерческую застройку не предоставлялись, - подчеркнули в городской администрации.